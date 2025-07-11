https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028520815.html

Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду

Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду - РИА Новости, 11.07.2025

Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду

Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления партии власти "Действие и... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:23:00+03:00

2025-07-11T11:23:00+03:00

2025-07-11T11:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС) во главе с президентом республики Майей Санду злоупотребления стали скрываться под ярлыком "реформ", а серьёзные антидемократические отклонения называться "европейской интеграцией". Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получило 63 мандата из 101 возможного. "Через четыре года стало хуже, но более коварно: потому что сегодня злоупотребления скрываются под ярлыком "реформ", а серьёзные антидемократические отклонения называют "европейской интеграцией"… Мы сменили видимую систему на невидимую — более тихую, но столь же сконцентрированную. Сегодня Республика Молдова находится не на пути европейской интеграции, а на распутье", - написал в своем Telegram-канале Филат. Политик отметил, что за последние четыре года более 250 тысяч человек покинули страну. "Деревни опустели, общины обеднели, школы и больницы закрылись, а местные бюджеты едва сводят концы с концами. Население стареет, рабочая сила сокращается, экономика вошла в рецессию: ВВП падает, инвестиции застопорились, торговый дефицит стал катастрофическим. Реальная зарплата граждан снизилась, накопленная инфляция превысила 70%, а достойных рабочих мест стало меньше. В то же время государственный долг вырос на десятки миллиардов, фактически удвоился", - отметил Филат. По его мнению, самый сильный удар был нанесен по правосудию. "Под предлогом "реформы" суды и прокуратура были поставлены под политический контроль. Конкурсы превратились в простые формальности, и критерием стала не компетентность, а лояльность. Неудобные судьи были устранены, прокуроры сведены к послушанию, а публичная критика воспринимается как враждебность. Сегодня правосудие больше не ищет справедливости, а лишь подтверждает политическую волю", - подчеркнул он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250711/agitatsiya-2028503416.html

https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028454384.html

https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html

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