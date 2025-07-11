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Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду - РИА Новости, 11.07.2025
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11:23 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028520815.html
Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду
Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду - РИА Новости, 11.07.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду
Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления партии власти "Действие и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:23:00+03:00
2025-07-11T11:23:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
владимир филат
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС) во главе с президентом республики Майей Санду злоупотребления стали скрываться под ярлыком "реформ", а серьёзные антидемократические отклонения называться "европейской интеграцией". Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получило 63 мандата из 101 возможного. "Через четыре года стало хуже, но более коварно: потому что сегодня злоупотребления скрываются под ярлыком "реформ", а серьёзные антидемократические отклонения называют "европейской интеграцией"… Мы сменили видимую систему на невидимую — более тихую, но столь же сконцентрированную. Сегодня Республика Молдова находится не на пути европейской интеграции, а на распутье", - написал в своем Telegram-канале Филат. Политик отметил, что за последние четыре года более 250 тысяч человек покинули страну. "Деревни опустели, общины обеднели, школы и больницы закрылись, а местные бюджеты едва сводят концы с концами. Население стареет, рабочая сила сокращается, экономика вошла в рецессию: ВВП падает, инвестиции застопорились, торговый дефицит стал катастрофическим. Реальная зарплата граждан снизилась, накопленная инфляция превысила 70%, а достойных рабочих мест стало меньше. В то же время государственный долг вырос на десятки миллиардов, фактически удвоился", - отметил Филат. По его мнению, самый сильный удар был нанесен по правосудию. "Под предлогом "реформы" суды и прокуратура были поставлены под политический контроль. Конкурсы превратились в простые формальности, и критерием стала не компетентность, а лояльность. Неудобные судьи были устранены, прокуроры сведены к послушанию, а публичная критика воспринимается как враждебность. Сегодня правосудие больше не ищет справедливости, а лишь подтверждает политическую волю", - подчеркнул он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250711/agitatsiya-2028503416.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, владимир филат, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Филат, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Экс-премьер Молдавии раскритиковал политику Санду

Экс-премьер Молдавии Филат: злоупотребления Санду скрываются под ярлыком реформ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС) во главе с президентом республики Майей Санду злоупотребления стали скрываться под ярлыком "реформ", а серьёзные антидемократические отклонения называться "европейской интеграцией".
Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получило 63 мандата из 101 возможного.
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"Через четыре года стало хуже, но более коварно: потому что сегодня злоупотребления скрываются под ярлыком "реформ", а серьёзные антидемократические отклонения называют "европейской интеграцией"… Мы сменили видимую систему на невидимую — более тихую, но столь же сконцентрированную. Сегодня Республика Молдова находится не на пути европейской интеграции, а на распутье", - написал в своем Telegram-канале Филат.
Политик отметил, что за последние четыре года более 250 тысяч человек покинули страну. "Деревни опустели, общины обеднели, школы и больницы закрылись, а местные бюджеты едва сводят концы с концами. Население стареет, рабочая сила сокращается, экономика вошла в рецессию: ВВП падает, инвестиции застопорились, торговый дефицит стал катастрофическим. Реальная зарплата граждан снизилась, накопленная инфляция превысила 70%, а достойных рабочих мест стало меньше. В то же время государственный долг вырос на десятки миллиардов, фактически удвоился", - отметил Филат.
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По его мнению, самый сильный удар был нанесен по правосудию. "Под предлогом "реформы" суды и прокуратура были поставлены под политический контроль. Конкурсы превратились в простые формальности, и критерием стала не компетентность, а лояльность. Неудобные судьи были устранены, прокуроры сведены к послушанию, а публичная критика воспринимается как враждебность. Сегодня правосудие больше не ищет справедливости, а лишь подтверждает политическую волю", - подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияКишиневГагаузияВладимир ФилатМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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