В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета
Депутат Боля назвал четыре года правления ПДС потерей суверенитета Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС) ассоциируются с потерей суверенитета республики и подчинением иностранным интересам.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получила 63 мандата из 101 возможного.
"ПДС - это потеря суверенитета, замаскированный авторитаризм и подчинение иностранным интересам. Четыре года правления ПДС равняются четырем годам деградации, страха и контроля", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, правосудие было политически подавлено, независимая пресса задушена, государственные учреждения превратились в филиалы правящей партии, демократия стала фикцией: выборы фальсифицируются, провластные СМИ манипулируют, фабрикуются политические дела, неудобным оппонентам запрещаются поездки. Депутат также отметил, что сотни тысяч людей покинули страну за эти четыре года, уровень жизни упал, а инфляция "взлетела до небес".
"Сегодня исполняется ровно 4 года с тех пор, как Республика Молдова была полностью захвачена режимом ПДС. Это не годовщина, а момент политического траура. В 2021 году, под предлогом "перезагрузки государства" и хорошо упакованными лозунгами о "борьбе с коррупцией" и "европейской интеграции", фактически начался самый опасный этап в новейшей истории Молдовы", - подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.