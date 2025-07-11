https://ria.ru/20250711/moldavija-2028589265.html

В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета

В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета - РИА Новости, 11.07.2025

В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС)... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:28:00+03:00

2025-07-11T15:28:00+03:00

2025-07-11T15:28:00+03:00

молдавия

кишинев

гагаузия

василий боля

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС) ассоциируются с потерей суверенитета республики и подчинением иностранным интересам. Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получила 63 мандата из 101 возможного. "ПДС - это потеря суверенитета, замаскированный авторитаризм и подчинение иностранным интересам. Четыре года правления ПДС равняются четырем годам деградации, страха и контроля", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, правосудие было политически подавлено, независимая пресса задушена, государственные учреждения превратились в филиалы правящей партии, демократия стала фикцией: выборы фальсифицируются, провластные СМИ манипулируют, фабрикуются политические дела, неудобным оппонентам запрещаются поездки. Депутат также отметил, что сотни тысяч людей покинули страну за эти четыре года, уровень жизни упал, а инфляция "взлетела до небес". "Сегодня исполняется ровно 4 года с тех пор, как Республика Молдова была полностью захвачена режимом ПДС. Это не годовщина, а момент политического траура. В 2021 году, под предлогом "перезагрузки государства" и хорошо упакованными лозунгами о "борьбе с коррупцией" и "европейской интеграции", фактически начался самый опасный этап в новейшей истории Молдовы", - подчеркнул он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028520815.html

https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022555862.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, в мире