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В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета - РИА Новости, 11.07.2025
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15:28 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/moldavija-2028589265.html
В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета
В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета - РИА Новости, 11.07.2025
В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета
Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС)... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:28:00+03:00
2025-07-11T15:28:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
василий боля
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС) ассоциируются с потерей суверенитета республики и подчинением иностранным интересам. Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получила 63 мандата из 101 возможного. "ПДС - это потеря суверенитета, замаскированный авторитаризм и подчинение иностранным интересам. Четыре года правления ПДС равняются четырем годам деградации, страха и контроля", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, правосудие было политически подавлено, независимая пресса задушена, государственные учреждения превратились в филиалы правящей партии, демократия стала фикцией: выборы фальсифицируются, провластные СМИ манипулируют, фабрикуются политические дела, неудобным оппонентам запрещаются поездки. Депутат также отметил, что сотни тысяч людей покинули страну за эти четыре года, уровень жизни упал, а инфляция "взлетела до небес". "Сегодня исполняется ровно 4 года с тех пор, как Республика Молдова была полностью захвачена режимом ПДС. Это не годовщина, а момент политического траура. В 2021 году, под предлогом "перезагрузки государства" и хорошо упакованными лозунгами о "борьбе с коррупцией" и "европейской интеграции", фактически начался самый опасный этап в новейшей истории Молдовы", - подчеркнул он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028520815.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета

Депутат Боля назвал четыре года правления ПДС потерей суверенитета Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что четыре года правления партии власти "Действие и солидарность" (ПДС) ассоциируются с потерей суверенитета республики и подчинением иностранным интересам.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получила 63 мандата из 101 возможного.
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"ПДС - это потеря суверенитета, замаскированный авторитаризм и подчинение иностранным интересам. Четыре года правления ПДС равняются четырем годам деградации, страха и контроля", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, правосудие было политически подавлено, независимая пресса задушена, государственные учреждения превратились в филиалы правящей партии, демократия стала фикцией: выборы фальсифицируются, провластные СМИ манипулируют, фабрикуются политические дела, неудобным оппонентам запрещаются поездки. Депутат также отметил, что сотни тысяч людей покинули страну за эти четыре года, уровень жизни упал, а инфляция "взлетела до небес".
"Сегодня исполняется ровно 4 года с тех пор, как Республика Молдова была полностью захвачена режимом ПДС. Это не годовщина, а момент политического траура. В 2021 году, под предлогом "перезагрузки государства" и хорошо упакованными лозунгами о "борьбе с коррупцией" и "европейской интеграции", фактически начался самый опасный этап в новейшей истории Молдовы", - подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияКишиневГагаузияВасилий БоляЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
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