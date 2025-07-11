https://ria.ru/20250711/moldavija-2028518270.html

Молдавская оппозиция провела пикет против правящей партии

Молдавская оппозиция провела пикет против правящей партии - РИА Новости, 11.07.2025

Молдавская оппозиция провела пикет против правящей партии

Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела пикет против партии власти "Действие и солидарность" у ее офиса, подведя негативные результаты... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:08:00+03:00

2025-07-11T11:08:00+03:00

2025-07-11T11:08:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

ирина влах

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028517634_0:89:1281:809_1920x0_80_0_0_27d48d2a363cb07c38812594bdc93374.jpg

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела пикет против партии власти "Действие и солидарность" у ее офиса, подведя негативные результаты правления за четыре года, сообщила лидер политформирования Ирина Влах. "В четвертую годовщину прихода Партии "Действие и солидарность" (ПДС) к власти, команда "Сердце Молдовы" провела акцию "ПДС, давай до свидания!". Активисты "опечатали" офис жёлтой (символичный цвет партии – ред.) группировки, оставив на дверях предупредительные плакаты "Осторожно: жёлтая угроза!" и "Опасно для Молдовы!", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах. Поясняется, что на протесте перед офисом ПДС активисты заявили, что последние четыре года были самыми тяжёлыми в истории страны. "ПДС заботились только о собственном комфорте, запуская многочисленные коррупционные схемы. Министры и депутаты правящей партии повысили себе зарплаты на десятки тысяч леев, а на ключевые посты с миллионными окладами устроили родственников, кумовьёв и друзей. Четыре года жёлтые управляли страной как частной фирмой, выкачивая все ресурсы и доведя её до грани банкротства", - заявил лидер партийного отделения в городе Кантемире Сергей Бутук. Активисты также обратили внимание на тотальный рост тарифов и цен. Участники акции озвучили и другие показатели правления ПДС. "Так, за последние четыре года Молдова официально потеряла более 300 тысяч граждан, число молодых людей сократилось на 103 тысячи, а детей — более чем на 50 тысяч. Абсолютная бедность выросла с 25% до 31%, индекс потребительских цен вырос на 159%, в сельском хозяйстве за последний год спад составил 14,6%. Только в 2024 году и за первые месяцы 2025 года количество рабочих мест сократилось на 54 тысячи. За 4 года было закрыто 46 школ и 8 университетов", - перечисляются все показатели. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html

https://ria.ru/20250709/moldavija-2028106300.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, ирина влах, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул