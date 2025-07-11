https://ria.ru/20250711/mo-2028548465.html

Минобороны рассказало о действиях военных после освобождения Зеленой Долины

Минобороны рассказало о действиях военных после освобождения Зеленой Долины - РИА Новости, 11.07.2025

Минобороны рассказало о действиях военных после освобождения Зеленой Долины

Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Зелёной Долины в ДНР продолжают двигаться вперёд, выбивать врага, захватывать трофеи и брать... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:13:00+03:00

2025-07-11T13:13:00+03:00

2025-07-11T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Зелёной Долины в ДНР продолжают двигаться вперёд, выбивать врага, захватывать трофеи и брать украинских военных в плен, сообщили в Минобороны РФ.Об освобождении Зелёной Долины ведомство сообщило ранее в пятницу."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие группировки вели активные и решительные действия, а также использовали артиллерию и ударные беспилотники. Они уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков."В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома, подвалы и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населенный пункт", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250711/kreml-2028545112.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия