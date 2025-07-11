https://ria.ru/20250711/mo-2028548465.html
Минобороны рассказало о действиях военных после освобождения Зеленой Долины
Минобороны рассказало о действиях военных после освобождения Зеленой Долины - РИА Новости, 11.07.2025
Минобороны рассказало о действиях военных после освобождения Зеленой Долины
Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Зелёной Долины в ДНР продолжают двигаться вперёд, выбивать врага, захватывать трофеи и брать... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:13:00+03:00
2025-07-11T13:13:00+03:00
2025-07-11T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Зелёной Долины в ДНР продолжают двигаться вперёд, выбивать врага, захватывать трофеи и брать украинских военных в плен, сообщили в Минобороны РФ.Об освобождении Зелёной Долины ведомство сообщило ранее в пятницу."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие группировки вели активные и решительные действия, а также использовали артиллерию и ударные беспилотники. Они уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков."В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома, подвалы и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населенный пункт", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250711/kreml-2028545112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны рассказало о действиях военных после освобождения Зеленой Долины
МО: "Запад" после освобождения Зеленой Долины продолжает продвижение
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Зелёной Долины в ДНР продолжают двигаться вперёд, выбивать врага, захватывать трофеи и брать украинских военных в плен, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Зелёной Долины ведомство сообщило ранее в пятницу.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие группировки вели активные и решительные действия, а также использовали артиллерию и ударные беспилотники. Они уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков.
"В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома, подвалы и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населенный пункт", - добавили в Минобороны РФ.