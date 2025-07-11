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Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования - РИА Новости, 11.07.2025
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17:23 11.07.2025 (обновлено: 17:28 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/minobrnauki-2028624819.html
Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования
Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования - РИА Новости, 11.07.2025
Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования
Массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027-2028 учебном году, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:23:00+03:00
2025-07-11T17:28:00+03:00
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
владимир путин
московский авиационный институт
московский педагогический государственный университет
мисис
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027-2028 учебном году, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ."Когда ждать изменений? 2027/28 учебный год — массовый запуск по всей стране", - говорится в сообщении министерства.В соответствии с указом президента России Владимира Путина осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование.Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, владимир путин, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис
Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Общество, Владимир Путин, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, МИСиС
Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования

Массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027-2028 учебном г

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027-2028 учебном году, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
«
"Когда ждать изменений? 2027/28 учебный год — массовый запуск по всей стране", - говорится в сообщении министерства.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование.
Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе
10 июля, 16:01
 
РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ОбществоВладимир ПутинМосковский авиационный институтМосковский педагогический государственный университетМИСиС
 
 
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