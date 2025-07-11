https://ria.ru/20250711/minobrnauki-2028624819.html

Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования

Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования - РИА Новости, 11.07.2025

Названы сроки массового запуска новой системы высшего образования

Массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027-2028 учебном году, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:23:00+03:00

2025-07-11T17:23:00+03:00

2025-07-11T17:28:00+03:00

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

владимир путин

московский авиационный институт

московский педагогический государственный университет

мисис

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027-2028 учебном году, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ."Когда ждать изменений? 2027/28 учебный год — массовый запуск по всей стране", - говорится в сообщении министерства.В соответствии с указом президента России Владимира Путина осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование.Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

https://ria.ru/20250710/falkov-2028388351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, владимир путин, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис