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Белоусов поручил создать методички по применению ИИ в управлении дронами
Белоусов поручил создать методички по применению ИИ в управлении дронами - РИА Новости, 11.07.2025
Белоусов поручил создать методички по применению ИИ в управлении дронами
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил командующему группировкой "Днепр" разработать методические рекомендации для других группировок по применению... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:34:00+03:00
2025-07-11T16:34:00+03:00
2025-07-11T17:03:00+03:00
безопасность
технологии
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил командующему группировкой "Днепр" разработать методические рекомендации для других группировок по применению искусственного интеллекта в управлении дронами, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал группировку "Днепр". На пункте управления он заслушал доклады о выполнении задач в зоне ответственности группировки. "Андрею Белоусову доложили о работе базы данных по сбору поражений беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении FPV-дронов, БПЛА самолетного типа и сбросов с квадрокоптеров непосредственно от оператора", - говорится в сообщении.Как подчеркнули в ведомстве, министр отметил важность сбора информации о применении беспилотных систем для развития программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта. "Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Днепр" совместно с профильными ведомственными службами разработать методические материалы для изучения данного опыта группировки и его последующего применения на других направлениях с учетом особенностей действий войск", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987440242.html
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО
Министр на пункте управления заслушал доклады о ходе выполнения задач. Командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Теплинский доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных "Калашниковым" с учетом рекомендаций от военных на СВО.
2025-07-11T16:34
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безопасность, технологии, россия, андрей белоусов
Безопасность, Технологии, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поручил создать методички по применению ИИ в управлении дронами
Белоусов поручил командующему "Днепра" сделать методички по применению ИИ с БПЛА