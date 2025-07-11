https://ria.ru/20250711/minoborony-2028608755.html

Белоусов поручил создать методички по применению ИИ в управлении дронами

Белоусов поручил создать методички по применению ИИ в управлении дронами - РИА Новости, 11.07.2025

Белоусов поручил создать методички по применению ИИ в управлении дронами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил командующему группировкой "Днепр" разработать методические рекомендации для других группировок по применению... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:34:00+03:00

2025-07-11T16:34:00+03:00

2025-07-11T17:03:00+03:00

безопасность

технологии

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил командующему группировкой "Днепр" разработать методические рекомендации для других группировок по применению искусственного интеллекта в управлении дронами, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал группировку "Днепр". На пункте управления он заслушал доклады о выполнении задач в зоне ответственности группировки. "Андрею Белоусову доложили о работе базы данных по сбору поражений беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении FPV-дронов, БПЛА самолетного типа и сбросов с квадрокоптеров непосредственно от оператора", - говорится в сообщении.Как подчеркнули в ведомстве, министр отметил важность сбора информации о применении беспилотных систем для развития программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта. "Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Днепр" совместно с профильными ведомственными службами разработать методические материалы для изучения данного опыта группировки и его последующего применения на других направлениях с учетом особенностей действий войск", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987440242.html

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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО Министр на пункте управления заслушал доклады о ходе выполнения задач. Командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Теплинский доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных "Калашниковым" с учетом рекомендаций от военных на СВО. 2025-07-11T16:34 true PT3M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, андрей белоусов