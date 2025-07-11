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Минфин рассказал о методах борьбы с вывозом из России сырья с драгметаллами - РИА Новости, 11.07.2025
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20:32 11.07.2025 (обновлено: 23:36 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/minfin-2028679777.html
Минфин рассказал о методах борьбы с вывозом из России сырья с драгметаллами
Минфин рассказал о методах борьбы с вывозом из России сырья с драгметаллами - РИА Новости, 11.07.2025
Минфин рассказал о методах борьбы с вывозом из России сырья с драгметаллами
Минфин РФ для исключения вывоза из России сырья с неточными характеристиками драгметаллов планирует использовать лаборатории Пробирной палаты для проверки на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:32:00+03:00
2025-07-11T23:36:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная пробирная палата
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минфин РФ для исключения вывоза из России сырья с неточными характеристиками драгметаллов планирует использовать лаборатории Пробирной палаты для проверки на достоверность характеристик экспортируемых партий, сообщает министерство."В целях исключения вывоза сырья с недостоверными характеристиками содержания драгоценных металлов за пределы Российской Федерации планируется использование государственной лаборатории Федеральной пробирной палаты, которая будет устанавливать фактическое содержание драгметаллов в экспортируемых партиях", - говорится в материалах на сайте ведомства.Там указывается, что Минфин России реализует меры, направленные на повышение эффективности государственного контроля в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК). Инициативы направлены на борьбу с нелегальной добычей драгоценных металлов и обеспечением их прослеживаемости.Министерство указывает, что недобросовестные пользователи злоупотребляют действующими лицензиями на геологоразведочные работы, используя их для скрытой добычи золота, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет, а также наносят непоправимый вред экологии. На проблему неоднократно обращало внимание руководство субъектов РФ, на территории которых осуществляется добыча золота.В Государственной думе рассматривается правительственный законопроект, которым предлагается выделить в УК РФ наиболее рисковые виды преступлений (незаконная добыча и незаконный аффинаж) и ввести для них наказания, в первую очередь, экономического характера.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная пробирная палата, общество
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная пробирная палата, Общество
Минфин рассказал о методах борьбы с вывозом из России сырья с драгметаллами

Для борьбы с вывозом сырья с драгметаллами будут использовать лаборатории

© Moment Makers GroupЭксперимент в лаборатории
Эксперимент в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Moment Makers Group
Эксперимент в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минфин РФ для исключения вывоза из России сырья с неточными характеристиками драгметаллов планирует использовать лаборатории Пробирной палаты для проверки на достоверность характеристик экспортируемых партий, сообщает министерство.
"В целях исключения вывоза сырья с недостоверными характеристиками содержания драгоценных металлов за пределы Российской Федерации планируется использование государственной лаборатории Федеральной пробирной палаты, которая будет устанавливать фактическое содержание драгметаллов в экспортируемых партиях", - говорится в материалах на сайте ведомства.
Там указывается, что Минфин России реализует меры, направленные на повышение эффективности государственного контроля в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК). Инициативы направлены на борьбу с нелегальной добычей драгоценных металлов и обеспечением их прослеживаемости.
Министерство указывает, что недобросовестные пользователи злоупотребляют действующими лицензиями на геологоразведочные работы, используя их для скрытой добычи золота, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет, а также наносят непоправимый вред экологии. На проблему неоднократно обращало внимание руководство субъектов РФ, на территории которых осуществляется добыча золота.
В Государственной думе рассматривается правительственный законопроект, которым предлагается выделить в УК РФ наиболее рисковые виды преступлений (незаконная добыча и незаконный аффинаж) и ввести для них наказания, в первую очередь, экономического характера.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная пробирная палатаОбщество
 
 
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