https://ria.ru/20250711/militarizatsiya-2028496736.html

Россия учтет курс Европы на милитаризацию, заявил Лавров

Россия учтет курс Европы на милитаризацию, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2025

Россия учтет курс Европы на милитаризацию, заявил Лавров

Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:44:00+03:00

2025-07-11T09:44:00+03:00

2025-07-11T09:45:00+03:00

в мире

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если господин (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц считает, что мирные возможности использованы, исчерпаны, наверное, он решил окончательно, полностью себя посвятить милитаризации Германии", - сказал Лавров журналистам. Российский министр назвал "полным бредом" заявления о том, что от России исходит какая-либо угроза для Европы. "Если Европа опять к этому идет (воспеванию нацистов - ред.) - ну, что ж, мы будем в полной мере это учитывать во всех сферах своего планирования", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496407.html

россия

европа

германия

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в мире, россия, европа, германия, сергей лавров