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Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина - РИА Новости, 11.07.2025
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22:34 11.07.2025 (обновлено: 22:35 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/medinskij-2028695818.html
Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина
Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина - РИА Новости, 11.07.2025
Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина
Помощник президента России Владимир Мединский признался, что ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Захара Прилепина "Тума". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:34:00+03:00
2025-07-11T22:35:00+03:00
россия
москва
республика крым
захар прилепин
владимир мединский
степан разин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский признался, что ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Захара Прилепина "Тума". Мединский принял участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина, "Родня о Захаре". Премьера состоялась в пятницу в "Синема Парке" в Москве. "Он (Прилепин - ред.) – общественный деятель и инженер человеческих душ, что немаловажно. У меня сейчас в руках его книга о Степане Разине. Я жду, когда выдастся отпуск или длинные перелеты, чтобы взять его с собой", - сказал он. Мединский также отметил, что Прилепин обладает способностью и талантом убеждать. "Захар в числе тех, кто может отрихтовать поведение людей. Ты идешь прямо, он на полтора градуса сместился в сторону – и через год ты совсем в другом месте. Эти полтора градуса в чьих-то руках", - добавил он. Презентация нового романа Прилепина "Тума" прошла на книжном фестивале "Красная площадь" 7 июня. "Тума" – обширный исторический эпос про Степана Разина и XVII "бунташный век". Местом действия стал казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Среди персонажей нового романа – сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки – самые яркие люди своей эпохи.
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html
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россия, москва, республика крым, захар прилепин, владимир мединский, степан разин, общество
Россия, Москва, Республика Крым, Захар Прилепин, Владимир Мединский, Степан Разин, Общество
Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина

Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина "Тума"

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский признался, что ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Захара Прилепина "Тума".
Мединский принял участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина, "Родня о Захаре". Премьера состоялась в пятницу в "Синема Парке" в Москве.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Захар Прилепин: люди, бросившие Россию, не заслуживают внимания
14 июня, 11:00
"Он (Прилепин - ред.) – общественный деятель и инженер человеческих душ, что немаловажно. У меня сейчас в руках его книга о Степане Разине. Я жду, когда выдастся отпуск или длинные перелеты, чтобы взять его с собой", - сказал он.
Мединский также отметил, что Прилепин обладает способностью и талантом убеждать. "Захар в числе тех, кто может отрихтовать поведение людей. Ты идешь прямо, он на полтора градуса сместился в сторону – и через год ты совсем в другом месте. Эти полтора градуса в чьих-то руках", - добавил он.
Презентация нового романа Прилепина "Тума" прошла на книжном фестивале "Красная площадь" 7 июня.
"Тума" – обширный исторический эпос про Степана Разина и XVII "бунташный век". Местом действия стал казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Среди персонажей нового романа – сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки – самые яркие люди своей эпохи.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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РоссияМоскваРеспублика КрымЗахар ПрилепинВладимир МединскийСтепан РазинОбщество
 
 
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