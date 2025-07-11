https://ria.ru/20250711/medinskij-2028695818.html

Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина

Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина - РИА Новости, 11.07.2025

Мединский ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Прилепина

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Захара Прилепина "Тума". РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:34:00+03:00

2025-07-11T22:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский признался, что ждет отпуска, чтобы познакомиться с новым романом Захара Прилепина "Тума". Мединский принял участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина, "Родня о Захаре". Премьера состоялась в пятницу в "Синема Парке" в Москве. "Он (Прилепин - ред.) – общественный деятель и инженер человеческих душ, что немаловажно. У меня сейчас в руках его книга о Степане Разине. Я жду, когда выдастся отпуск или длинные перелеты, чтобы взять его с собой", - сказал он. Мединский также отметил, что Прилепин обладает способностью и талантом убеждать. "Захар в числе тех, кто может отрихтовать поведение людей. Ты идешь прямо, он на полтора градуса сместился в сторону – и через год ты совсем в другом месте. Эти полтора градуса в чьих-то руках", - добавил он. Презентация нового романа Прилепина "Тума" прошла на книжном фестивале "Красная площадь" 7 июня. "Тума" – обширный исторический эпос про Степана Разина и XVII "бунташный век". Местом действия стал казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Среди персонажей нового романа – сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки – самые яркие люди своей эпохи.

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html

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