https://ria.ru/20250711/literatura-2028696894.html

В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией

В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией - РИА Новости, 11.07.2025

В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией

Создание литературных произведений, сочетающих художественную ценность и гражданскую позицию, поддержат в России, соответствующий документ размещен в пятницу на РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:43:00+03:00

2025-07-11T22:43:00+03:00

2025-07-11T22:43:00+03:00

культура

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Создание литературных произведений, сочетающих художественную ценность и гражданскую позицию, поддержат в России, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении "Основ государственной языковой политики" России. "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются поддержка современного литературного творчества, сочетающего высокую художественную ценность и гражданскую позицию, совершенствование системы книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Кроме того, в рамках государственной языковой политики поручено обеспечить высокий художественный и нравственный уровень книг для детей, повысить доступность детской литературы, приобщать детей и их родителей "к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы". Отмечена необходимость эффективного использования литературного и иного культурного наследия, созданного на русском языке, в целях духовно-нравственного воспитания граждан.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество