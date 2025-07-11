Рейтинг@Mail.ru
В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:43 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/literatura-2028696894.html
В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией
В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией - РИА Новости, 11.07.2025
В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией
Создание литературных произведений, сочетающих художественную ценность и гражданскую позицию, поддержат в России, соответствующий документ размещен в пятницу на РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:43:00+03:00
2025-07-11T22:43:00+03:00
культура
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Создание литературных произведений, сочетающих художественную ценность и гражданскую позицию, поддержат в России, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении "Основ государственной языковой политики" России. "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются поддержка современного литературного творчества, сочетающего высокую художественную ценность и гражданскую позицию, совершенствование системы книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Кроме того, в рамках государственной языковой политики поручено обеспечить высокий художественный и нравственный уровень книг для детей, повысить доступность детской литературы, приобщать детей и их родителей "к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы". Отмечена необходимость эффективного использования литературного и иного культурного наследия, созданного на русском языке, в целях духовно-нравственного воспитания граждан.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Общество
В России поддержат литературу с художественностью и гражданской позицией

В России поддержат литературу, сочетающую художественность и гражданскую позицию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Создание литературных произведений, сочетающих художественную ценность и гражданскую позицию, поддержат в России, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении "Основ государственной языковой политики" России.
«
"Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются поддержка современного литературного творчества, сочетающего высокую художественную ценность и гражданскую позицию, совершенствование системы книгоиздания и книгораспространения в Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Кроме того, в рамках государственной языковой политики поручено обеспечить высокий художественный и нравственный уровень книг для детей, повысить доступность детской литературы, приобщать детей и их родителей "к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы".
Отмечена необходимость эффективного использования литературного и иного культурного наследия, созданного на русском языке, в целях духовно-нравственного воспитания граждан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Вчера, 17:44
 
КультураРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала