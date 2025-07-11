Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре
Лавров подтвердил на встрече с Рубио позицию РФ по урегулированию на Украине
Читать ria.ru в
КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил позицию России по украинскому урегулированию.
Другие подробности
- Лавров передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских:
«
"Я вчера передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически".
- По его словам, Украине нужна "территориальная целостность", чтобы подавить все права русского и русскоязычного населения, а несогласных уничтожать физически.
- Глава МИД ответил на вопрос, в чем заключаются новые предложения России по урегулированию конфликта, которые накануне упомянул Рубио:
«
"Я хочу ответить словами Дональда Трампа — так я вам и скажу".
- Министр заявил, что не обсуждал с американским коллегой аудиофайл, содержащий угрозы Трампа "разбомбить" Москву:
«
"Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть — не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали".
- Лавров и Рубио не затрагивали тему Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ).
В четверг дипломаты провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.
До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где уже принял участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН. Сегодня пройдут встречи в формате Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.