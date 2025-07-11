https://ria.ru/20250711/lavrov-2028493068.html

Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 11.07.2025

Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил позицию России по украинскому урегулированию. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:14:00+03:00

2025-07-11T09:14:00+03:00

2025-07-11T11:04:00+03:00

россия

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил позицию России по украинскому урегулированию."Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", — сказал министр на пресс-конференции по итогам совещания "Россия — АСЕАН".Другие подробности"Я вчера передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически"."Я хочу ответить словами Дональда Трампа — так я вам и скажу"."Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть — не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали".В четверг дипломаты провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где уже принял участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН. Сегодня пройдут встречи в формате Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

https://ria.ru/20250710/rubio-2028421358.html

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Лавров о передаче Рубио подборки цитат Зеленского и других представителей киевского режима Лавров сообщил, что передал Рубио подборку цитат Зеленского и других представителей киевского режима. Где впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически. 2025-07-11T09:14 true PT0M33S

Лавров и Рубио на встрече в Малайзии Лавров и Рубио на встрече в Малайзии 2025-07-11T09:14 true PT0M10S

"Так я вам и скажу". Лавров ответил словами Трампа о якобы новом подходе России по Украине Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем заключается якобы новый подход России по Украине, заявил, что ответит "словами Трампа - так я вам и скажу". Недавно Рубио утверждал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. 2025-07-11T09:14 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, в мире, марко рубио, сергей лавров, куала-лумпур, дональд трамп