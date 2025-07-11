Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 11.07.2025 (обновлено: 11:04 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028493068.html
Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре
Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 11.07.2025
Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил позицию России по украинскому урегулированию. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:14:00+03:00
2025-07-11T11:04:00+03:00
россия
украина
в мире
марко рубио
сергей лавров
куала-лумпур
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028499889_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bae72781438b30ddadfeefc2605151a4.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил позицию России по украинскому урегулированию."Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", — сказал министр на пресс-конференции по итогам совещания "Россия — АСЕАН".Другие подробности&quot;Я вчера передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости &quot;уничтожать русню&quot;. Юридически, а лучше физически&quot;."Я хочу ответить словами Дональда Трампа — так я вам и скажу".&quot;Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть — не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали&quot;.В четверг дипломаты провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где уже принял участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН. Сегодня пройдут встречи в формате Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.
https://ria.ru/20250710/rubio-2028421358.html
https://ria.ru/20250711/signal-2028476622.html
россия
украина
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров о передаче Рубио подборки цитат Зеленского и других представителей киевского режима
Лавров сообщил, что передал Рубио подборку цитат Зеленского и других представителей киевского режима. Где впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически.
2025-07-11T09:14
true
PT0M33S
Лавров и Рубио на встрече в Малайзии
Лавров и Рубио на встрече в Малайзии
2025-07-11T09:14
true
PT0M10S
"Так я вам и скажу". Лавров ответил словами Трампа о якобы новом подходе России по Украине
Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем заключается якобы новый подход России по Украине, заявил, что ответит "словами Трампа - так я вам и скажу". Недавно Рубио утверждал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
2025-07-11T09:14
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028499889_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_d4efbc20966f3b256fe48968171216dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, марко рубио, сергей лавров, куала-лумпур, дональд трамп
Россия, Украина, В мире, Марко Рубио, Сергей Лавров, Куала-Лумпур, Дональд Трамп
Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

Лавров подтвердил на встрече с Рубио позицию РФ по урегулированию на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил позицию России по украинскому урегулированию.
"Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", сказал министр на пресс-конференции по итогам совещания "Россия — АСЕАН".

Другие подробности

  • Лавров передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских:
«

"Я вчера передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • По его словам, Украине нужна "территориальная целостность", чтобы подавить все права русского и русскоязычного населения, а несогласных уничтожать физически.
  • Глава МИД ответил на вопрос, в чем заключаются новые предложения России по урегулированию конфликта, которые накануне упомянул Рубио:
«
"Я хочу ответить словами Дональда Трампа — так я вам и скажу".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Министр заявил, что не обсуждал с американским коллегой аудиофайл, содержащий угрозы Трампа "разбомбить" Москву:
«

"Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть — не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Лавров и Рубио не затрагивали тему Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ).
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Захарова высказалась о странном поступке Рубио на встрече с Лавровым
Вчера, 18:08
В четверг дипломаты провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.

До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.

Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где уже принял участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН. Сегодня пройдут встречи в формате Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Ребята еще те": сигнал Рубио Лаврову вызвал переполох в Киеве
04:13
 
РоссияУкраинаВ миреМарко РубиоСергей ЛавровКуала-ЛумпурДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала