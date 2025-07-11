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Песков высказался об оборонной стратегии Франции в Арктике - РИА Новости, 11.07.2025
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13:02 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/kreml-2028544391.html
Песков высказался об оборонной стратегии Франции в Арктике
Песков высказался об оборонной стратегии Франции в Арктике - РИА Новости, 11.07.2025
Песков высказался об оборонной стратегии Франции в Арктике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оборонную стратегию Франции в Арктике, заявил, что в регионе не надо сражаться, а надо сотрудничать. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оборонную стратегию Франции в Арктике, заявил, что в регионе не надо сражаться, а надо сотрудничать. В четверг Минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике, согласно которой страна планирует усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал для действий. "Вы знаете, однозначно, что в Арктике не надо сражаться. В Арктике надо сотрудничать, и действительно, Арктика должна быть территорией сотрудничества", - сказал Песков журналистам.
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арктика, франция, россия, дмитрий песков, в мире, безопасность
Арктика, Франция, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Безопасность
Песков высказался об оборонной стратегии Франции в Арктике

Песков: в Арктике не надо сражаться, а надо сотрудничать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оборонную стратегию Франции в Арктике, заявил, что в регионе не надо сражаться, а надо сотрудничать.
В четверг Минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике, согласно которой страна планирует усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал для действий.
"Вы знаете, однозначно, что в Арктике не надо сражаться. В Арктике надо сотрудничать, и действительно, Арктика должна быть территорией сотрудничества", - сказал Песков журналистам.
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АрктикаФранцияРоссияДмитрий ПесковВ миреБезопасность
 
 
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