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Песков высказался об оборонной стратегии Франции в Арктике

Песков высказался об оборонной стратегии Франции в Арктике - РИА Новости, 11.07.2025

Песков высказался об оборонной стратегии Франции в Арктике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оборонную стратегию Франции в Арктике, заявил, что в регионе не надо сражаться, а надо сотрудничать. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:02:00+03:00

2025-07-11T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оборонную стратегию Франции в Арктике, заявил, что в регионе не надо сражаться, а надо сотрудничать. В четверг Минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике, согласно которой страна планирует усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал для действий. "Вы знаете, однозначно, что в Арктике не надо сражаться. В Арктике надо сотрудничать, и действительно, Арктика должна быть территорией сотрудничества", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250616/frantsija-2023043797.html

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арктика, франция, россия, дмитрий песков, в мире, безопасность