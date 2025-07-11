https://ria.ru/20250711/kredit-2028470883.html

Эксперт научил, как максимально защитить себя от чужого кредита

Эксперт научил, как максимально защитить себя от чужого кредита - РИА Новости, 11.07.2025

Эксперт научил, как максимально защитить себя от чужого кредита

Для максимальной защиты от взятого на ваше имя кредита необходимо применить комплекс мер, рассказал "Прайм" Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:18:00+03:00

2025-07-11T03:18:00+03:00

2025-07-11T03:18:00+03:00

эльман мехтиев

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

кредит

общество

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Для максимальной защиты от взятого на ваше имя кредита необходимо применить комплекс мер, рассказал "Прайм" Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.Прежде всего, следует установить полный самозапрет на взятие кредитов на сервисе Госуслуг. Он коснется лишь потребительских займов, не затронув ипотеку и другие кредиты, которые требуют участия третьих лиц или их невозможно оформить онлайн. Кроме того, важно регулярно проверять собственную кредитную историю и беречь персональные данные. Личные документы нельзя передавать третьим лицам, оставлять в открытом доступе и публиковать их фото в соцсетях.Особого внимания требуют телефонные звонки с неизвестных номеров – нельзя ничего подтверждать в беседе с незнакомцем, диктовать ему какие-либо коды или переходить по сторонним ссылкам.Следует проверить в ФССП, открыты ли на вас исполнительные производства. При необходимости обратитесь в Банк России с жалобой на кредитную и микрофинансовую организацию."Применение всех доступных мер минимизирует риски до самого малого уровня", — заключил Мехтиев.

https://ria.ru/20250627/signaly-2025694878.html

https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html

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эльман мехтиев, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), кредит, общество, мошенничество, мошенники