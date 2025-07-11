https://ria.ru/20250711/kostroma-2028598815.html

Костромским десантникам отправлено еще 16 единиц автотехники

Костромским десантникам отправлено еще 16 единиц автотехники - РИА Новости, 11.07.2025

Костромским десантникам отправлено еще 16 единиц автотехники

Новая партия из 16 единиц техники оправлена костромским десантникам, находящимся в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Костромской области. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:06:00+03:00

2025-07-11T16:06:00+03:00

2025-07-11T16:22:00+03:00

костромская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сергей ситников

единая россия

владимир якушев

николай журавлев

сво

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новая партия из 16 единиц техники оправлена костромским десантникам, находящимся в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Костромской области. Переданные бойцам квадроциклы, мотоциклы, автомобили УАЗ позволяют быстро добираться до отдаленных участков, в том числе по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых. Ключи от машин военнослужащим вручили секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и губернатор Костромской области Сергей Ситников. "Слова признательности всем, кто включен в деятельность по поддержке костромских полков. Не случайно здесь Светлана Михайловна Кириллова, которая является "мамой" всех Войск РХБ защиты страны и руководителем женсовета. Прошу передать низкий поклон Костромским воинам-десантникам. Они воюют достойно, ежедневно совершая беспримерные подвиги и живя под девизом "Никто, кроме нас!". Желаю доброго здоровья и благополучия семьям военнослужащих. Костромская область заботилась и будет заботиться о них, чтобы здесь, в тылу, люди чувствовали себя спокойно. Военнослужащим – успехов в боевой работе. Всем нам – решительной Победы!" - приводятся в сообщении слова Ситникова. Как отметили в пресс-службе, администрация Костромской области организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой и оборудованием. Глава региона находится на постоянной связи с командованием подразделений, регулярно сам выезжает в зону проведения специальной операции, все поставки формируются на основании заявок командиров. В Костромской области десантники также проходят дополнительную подготовку по управлению мотоциклами. Обучение по поручению губернатора проводят лучшие тренеры по мотоспорту. Всего с сентября 2022 года администрация региона совместно с фондом "Гордимся тобой" передали костромским десантным полкам более 200 единиц авто- и мототранспорта, свыше 2 тысяч квадрокоптеров разного типа. "Мы постоянно ощущаем всестороннюю поддержку фонда "Гордимся тобой", созданного по инициативе губернатора и заместителя председателя Совета Федерации Николая Андреевича Журавлева. Сергей Константинович, наш сенатор, администрация ведут системно направленную работу в тесном взаимодействии с костромскими полками. Вопросы поставок техники, оборудования, имущества налажены. Помощь идет регулярно, четко, постоянно. Каждая сторона выполняет свою задачу. Мы на передовой, регион - в тылу. Вместе мы - единый фронт", - процитировали в пресс-службе слова врио командира 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского ордена Кутузова полка Константина Кима.

https://ria.ru/20250704/kostroma-2027262080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), сергей ситников, единая россия, владимир якушев, николай журавлев, сво