https://ria.ru/20250711/kostroma-2028598815.html
Костромским десантникам отправлено еще 16 единиц автотехники
Костромским десантникам отправлено еще 16 единиц автотехники - РИА Новости, 11.07.2025
Костромским десантникам отправлено еще 16 единиц автотехники
Новая партия из 16 единиц техники оправлена костромским десантникам, находящимся в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Костромской области. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:06:00+03:00
2025-07-11T16:06:00+03:00
2025-07-11T16:22:00+03:00
костромская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сергей ситников
единая россия
владимир якушев
николай журавлев
сво
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новая партия из 16 единиц техники оправлена костромским десантникам, находящимся в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Костромской области. Переданные бойцам квадроциклы, мотоциклы, автомобили УАЗ позволяют быстро добираться до отдаленных участков, в том числе по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых. Ключи от машин военнослужащим вручили секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и губернатор Костромской области Сергей Ситников. "Слова признательности всем, кто включен в деятельность по поддержке костромских полков. Не случайно здесь Светлана Михайловна Кириллова, которая является "мамой" всех Войск РХБ защиты страны и руководителем женсовета. Прошу передать низкий поклон Костромским воинам-десантникам. Они воюют достойно, ежедневно совершая беспримерные подвиги и живя под девизом "Никто, кроме нас!". Желаю доброго здоровья и благополучия семьям военнослужащих. Костромская область заботилась и будет заботиться о них, чтобы здесь, в тылу, люди чувствовали себя спокойно. Военнослужащим – успехов в боевой работе. Всем нам – решительной Победы!" - приводятся в сообщении слова Ситникова. Как отметили в пресс-службе, администрация Костромской области организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой и оборудованием. Глава региона находится на постоянной связи с командованием подразделений, регулярно сам выезжает в зону проведения специальной операции, все поставки формируются на основании заявок командиров. В Костромской области десантники также проходят дополнительную подготовку по управлению мотоциклами. Обучение по поручению губернатора проводят лучшие тренеры по мотоспорту. Всего с сентября 2022 года администрация региона совместно с фондом "Гордимся тобой" передали костромским десантным полкам более 200 единиц авто- и мототранспорта, свыше 2 тысяч квадрокоптеров разного типа. "Мы постоянно ощущаем всестороннюю поддержку фонда "Гордимся тобой", созданного по инициативе губернатора и заместителя председателя Совета Федерации Николая Андреевича Журавлева. Сергей Константинович, наш сенатор, администрация ведут системно направленную работу в тесном взаимодействии с костромскими полками. Вопросы поставок техники, оборудования, имущества налажены. Помощь идет регулярно, четко, постоянно. Каждая сторона выполняет свою задачу. Мы на передовой, регион - в тылу. Вместе мы - единый фронт", - процитировали в пресс-службе слова врио командира 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского ордена Кутузова полка Константина Кима.
https://ria.ru/20250704/kostroma-2027262080.html
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ульяновский автомобильный завод (уаз), сергей ситников, единая россия, владимир якушев, николай журавлев, сво
Костромская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Сергей Ситников, Единая Россия, Владимир Якушев, Николай Журавлев, СВО
Костромским десантникам отправлено еще 16 единиц автотехники
Костромская область передала 16 единиц автотехники бойцам в зоне СВО
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новая партия из 16 единиц техники оправлена костромским десантникам, находящимся в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Костромской области.
Переданные бойцам квадроциклы, мотоциклы, автомобили УАЗ позволяют быстро добираться до отдаленных участков, в том числе по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых. Ключи от машин военнослужащим вручили секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
"Слова признательности всем, кто включен в деятельность по поддержке костромских полков. Не случайно здесь Светлана Михайловна Кириллова, которая является "мамой" всех Войск РХБ защиты страны и руководителем женсовета. Прошу передать низкий поклон Костромским воинам-десантникам. Они воюют достойно, ежедневно совершая беспримерные подвиги и живя под девизом "Никто, кроме нас!". Желаю доброго здоровья и благополучия семьям военнослужащих. Костромская область заботилась и будет заботиться о них, чтобы здесь, в тылу, люди чувствовали себя спокойно. Военнослужащим – успехов в боевой работе. Всем нам – решительной Победы!" - приводятся в сообщении слова Ситникова.
Как отметили в пресс-службе, администрация Костромской области организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой и оборудованием. Глава региона находится на постоянной связи с командованием подразделений, регулярно сам выезжает в зону проведения специальной операции, все поставки формируются на основании заявок командиров.
В Костромской области десантники также проходят дополнительную подготовку по управлению мотоциклами. Обучение по поручению губернатора проводят лучшие тренеры по мотоспорту.
Всего с сентября 2022 года администрация региона совместно с фондом "Гордимся тобой" передали костромским десантным полкам более 200 единиц авто- и мототранспорта, свыше 2 тысяч квадрокоптеров разного типа.
"Мы постоянно ощущаем всестороннюю поддержку фонда "Гордимся тобой", созданного по инициативе губернатора и заместителя председателя Совета Федерации Николая Андреевича Журавлева. Сергей Константинович, наш сенатор, администрация ведут системно направленную работу в тесном взаимодействии с костромскими полками. Вопросы поставок техники, оборудования, имущества налажены. Помощь идет регулярно, четко, постоянно. Каждая сторона выполняет свою задачу. Мы на передовой, регион - в тылу. Вместе мы - единый фронт", - процитировали в пресс-службе слова врио командира 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского ордена Кутузова полка Константина Кима.