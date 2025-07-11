https://ria.ru/20250711/kitaj-2028605032.html

Китай надеется на объективное и рациональное отношение США, заявил Ван И

Китай надеется на объективное и рациональное отношение США, заявил Ван И - РИА Новости, 11.07.2025

Китай надеется на объективное и рациональное отношение США, заявил Ван И

Пекин надеется, что Вашингтон будет относиться к Китаю объективно, рационально и прагматично, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:25:00+03:00

2025-07-11T15:25:00+03:00

2025-07-11T16:25:00+03:00

в мире

китай

сша

пекин

ван и (политик)

марко рубио

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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что Вашингтон будет относиться к Китаю объективно, рационально и прагматично, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. "Мы надеемся, что что США будут относиться к Китаю объективно, рационально и прагматично", - заявил Ван И, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая также указано, "Ван И подробно изложил принципиальную позицию Китая по вопросу развития китайско-американских отношений, подчеркнув, что обе стороны должны воплощать важный консенсус, достигнутый лидерами двух государств, в конкретные политические решения и действия".

https://ria.ru/20250524/malayziya-2018806659.html

китай

сша

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), марко рубио