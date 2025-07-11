Рейтинг@Mail.ru
Китай надеется на объективное и рациональное отношение США, заявил Ван И - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 11.07.2025 (обновлено: 16:25 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kitaj-2028605032.html
Китай надеется на объективное и рациональное отношение США, заявил Ван И
Китай надеется на объективное и рациональное отношение США, заявил Ван И - РИА Новости, 11.07.2025
Китай надеется на объективное и рациональное отношение США, заявил Ван И
Пекин надеется, что Вашингтон будет относиться к Китаю объективно, рационально и прагматично, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:25:00+03:00
2025-07-11T16:25:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028590910_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_d002f6973fb7c557148a299976b6c2d7.jpg
ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что Вашингтон будет относиться к Китаю объективно, рационально и прагматично, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. &quot;Мы надеемся, что что США будут относиться к Китаю объективно, рационально и прагматично&quot;, - заявил Ван И, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая также указано, "Ван И подробно изложил принципиальную позицию Китая по вопросу развития китайско-американских отношений, подчеркнув, что обе стороны должны воплощать важный консенсус, достигнутый лидерами двух государств, в конкретные политические решения и действия".
https://ria.ru/20250524/malayziya-2018806659.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028590910_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b5ff1a3aed076c9fe703510fc4971a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), марко рубио
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Марко Рубио
Китай надеется на объективное и рациональное отношение США, заявил Ван И

Ван И: Пекин надеется, что США будут относиться к Китаю объективно и прагматично

© AP Photo / Mandel NganГосударственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН
Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что Вашингтон будет относиться к Китаю объективно, рационально и прагматично, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.
«

"Мы надеемся, что что США будут относиться к Китаю объективно, рационально и прагматично", - заявил Ван И, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.

В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая также указано, "Ван И подробно изложил принципиальную позицию Китая по вопросу развития китайско-американских отношений, подчеркнув, что обе стороны должны воплощать важный консенсус, достигнутый лидерами двух государств, в конкретные политические решения и действия".
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией
24 мая, 07:47
 
В миреКитайСШАПекинВан И (политик)Марко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала