https://ria.ru/20250711/kitaj-2028569865.html
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог - РИА Новости, 11.07.2025
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях, изучать пути расширения сотрудничества и контролировать разногласия, говорится в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:40:00+03:00
2025-07-11T14:40:00+03:00
2025-07-11T14:40:00+03:00
в мире
китай
сша
куала-лумпур
ван и (политик)
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях, изучать пути расширения сотрудничества и контролировать разногласия, говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. "Обе стороны согласились, что встреча была позитивной, прагматичной и конструктивной", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что Китай и США "договорились укреплять дипломатические каналы, взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях, в полной мере задействовать роль дипломатических ведомств в продвижении двусторонних отношений, а также искать пути расширения сфер сотрудничества, одновременно управляя и контролируя разногласия".
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в мире, китай, сша, куала-лумпур, ван и (политик), марко рубио
В мире, Китай, США, Куала-Лумпур, Ван И (политик), Марко Рубио
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях