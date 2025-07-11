Рейтинг@Mail.ru
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/kitaj-2028569865.html
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог - РИА Новости, 11.07.2025
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях, изучать пути расширения сотрудничества и контролировать разногласия, говорится в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:40:00+03:00
2025-07-11T14:40:00+03:00
в мире
китай
сша
куала-лумпур
ван и (политик)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях, изучать пути расширения сотрудничества и контролировать разногласия, говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. "Обе стороны согласились, что встреча была позитивной, прагматичной и конструктивной", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что Китай и США "договорились укреплять дипломатические каналы, взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях, в полной мере задействовать роль дипломатических ведомств в продвижении двусторонних отношений, а также искать пути расширения сфер сотрудничества, одновременно управляя и контролируя разногласия".
https://ria.ru/20250704/rossiya-2027276906.html
китай
сша
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, куала-лумпур, ван и (политик), марко рубио
В мире, Китай, США, Куала-Лумпур, Ван И (политик), Марко Рубио
Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог

Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай и США договорились укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях, изучать пути расширения сотрудничества и контролировать разногласия, говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Марко Рубио.
Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.
"Обе стороны согласились, что встреча была позитивной, прагматичной и конструктивной", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что Китай и США "договорились укреплять дипломатические каналы, взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях, в полной мере задействовать роль дипломатических ведомств в продвижении двусторонних отношений, а также искать пути расширения сфер сотрудничества, одновременно управляя и контролируя разногласия".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Смогут выбраться". В Китае внезапно высказались о России и США
4 июля, 18:55
 
В миреКитайСШАКуала-ЛумпурВан И (политик)Марко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала