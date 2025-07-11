https://ria.ru/20250711/katolikos-2028653377.html

Участники собрания священников ААЦ выразили поддержку католикосу

Участники собрания священников ААЦ выразили поддержку католикосу - РИА Новости, 11.07.2025

Участники собрания священников ААЦ выразили поддержку католикосу

Участники прошедшего в пятницу собрания священников Армянской апостольской церкви (ААЦ) выразили поддержку католикосу всех армян Гарегину II на фоне нападок... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:12:00+03:00

2025-07-11T18:12:00+03:00

2025-07-11T18:45:00+03:00

религия

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

армения

гарегин ii

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Участники прошедшего в пятницу собрания священников Армянской апостольской церкви (ААЦ) выразили поддержку католикосу всех армян Гарегину II на фоне нападок властей Армении, сообщает пресс -канцелярия духовного центра ААЦ - Первопрестольного Св. Эчмиадзина."Мы выражаем нашу сыновнюю поддержку предстоятелю Армянской церкви - его святейшеству Гарегину II, верховному патриарху-католикосу всех армян, чтобы в эти бурные времена, как добрый и мужественный пастырь, с богоданной мудростью, спокойствием и бдительностью вел святую Армянскую апостольскую церковь и весь наш верующий народ к мирной и безопасной гавани", - говорится в заявлении участников собрания.Священники заявили, что в условиях непрекращающихся нападок они вместе с общинами должны твердо защищать права ААЦ, а также добиваться справедливости и освобождения арестованных владык и национальных деятелей."Осуждаем арест национального благотворителя Самвела Карапетяна, вступившегося за Армянскую Церковь. Неприемлемо также преднамеренное игнорирование властями презумпции невиновности архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников. С великим возмущением и болью мы стали свидетелями вторжения 27 июня в Святой Эчмиадзин большого количества сотрудников правоохранительных органов с целью ареста архиепископа Микаэла Аджпахяна", - говорится в заявлении.Участники собрания подчеркнули, что риторика вражды и ненависти, пропаганда дискриминации и призывы к различного рода насилию опасны и разрушительны и никогда не смогут принести благо национальной жизни. "Нападки на иерархов Армянской церкви, наши святыни неприемлемы и чреваты необратимыми последствиями для нации и будущего армянского народа", - говорится в заявлении.Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028182830.html

https://ria.ru/20250711/aats-2028641445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , армения, гарегин ii, ереван, самвел карапетян, никол пашинян