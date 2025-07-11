https://ria.ru/20250711/kamera-2028631003.html

Более 2,2 тыс нарушений на ж/д путях выявили камеры и рейды в Подмосковье

Более 2,2 тыс нарушений на ж/д путях выявили камеры и рейды в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2025

Более 2,2 тыс нарушений на ж/д путях выявили камеры и рейды в Подмосковье

Свыше 2,2 тысячи протоколов составили на нарушителей правил перехода через железнодорожные пути в Подмосковье с начала года, данный показатель на 400 больше,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:30:00+03:00

2025-07-11T17:30:00+03:00

2025-07-11T17:30:00+03:00

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андрей воробьев

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Свыше 2,2 тысячи протоколов составили на нарушителей правил перехода через железнодорожные пути в Подмосковье с начала года, данный показатель на 400 больше, чем за аналогичный период 2024 года; нарушения выявили благодаря системе "Безопасный регион" и рейдам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В Московской области работают 157 камер с функцией распознавания лиц. Устройства установлены на 90 железнодорожных станциях в 36 округах. В пресс-службе отмечают, что число "умных" камер будет расти, поскольку данные с устройств позволяют оперативно устанавливать личность нарушителя. "Безопасность на железной дороге – сложная и чувствительная тема. Мы стараемся внедрять умные и технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи. Один из самых эффективных механизмов – камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Они помогают нам находить и привлекать к ответственности нарушителей, переходящих ж/д пути в неположенном месте. Это не всегда приятно, приходится платить штраф, но по итогу – это спасает жизни. Там, где мы установили такие "умные" камеры, вдвое сократилось количество нарушений", — приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава региона добавил, что 656 камер с искусственным интеллектом помогают следить за чистотой на остановках, а также количеством людей на них. Он пояснил, что если в одном и том же месте образуются серьезные очереди, то корректируется расписание, по "проблемному" маршруту запускается дополнительный автобус или транспортное средство большего класса, чтобы жители не испытывали дискомфорт. Губернатор также отметил, что в перспективе камеры также будут фиксировать повреждения на остановках — на стеклах, стенках, лавочках, это поможет оперативнее устранять их. Цифровые сервисы Подмосковья развиваются в рамках национального проекта "Экономика данных".

https://ria.ru/20250711/ii-2028553332.html

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технологии, андрей воробьев, искусственный интеллект (ии)