https://ria.ru/20250711/kaliningrad-2028608417.html
Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона
Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона - РИА Новости, 11.07.2025
Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, на ней обсуждались законодательные... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:32:00+03:00
2025-07-11T16:32:00+03:00
2025-07-11T16:32:00+03:00
политика
калининградская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, на ней обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении. Володин подчеркнул, что Калининградская область требует дополнительного внимания. "Нужно делать все для того, чтобы регион динамично развивался", - сказал он. По словам председателя Госдумы, такой позиции придерживаются все политические фракции вне зависимости от их программ. Володин отметил, что депутаты готовы совместно с региональными властями работать над решениями, которые позволят развивать транспортную инфраструктуру, логистику и сельское хозяйство в Калининградской области. "На контроле вопросы транспортного сообщения, учитывая, что тема важна для жителей нашей страны. Что касается сельского хозяйства - поступают законодательные предложения, постараемся рассмотреть их с тем, чтобы и этот вопрос эффективно решался в регионе", - добавил он. Беспрозванных поблагодарил председателя Госдумы за поддержку и внимание депутатов к региону. "Хотел бы вас поблагодарить за особое внимание к Калининградской области. Действительно очень быстро все решения доходят до законов", - сказал губернатор Калининградской области. Володин подчеркнул, что депутаты со своей стороны будут помогать и делать все для того, чтобы создавались условия для развития Калининградской области.
https://ria.ru/20250711/selkhoz-2028563090.html
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политика, калининградская область, вячеслав володин, госдума рф, алексей беспрозванных
Политика, Калининградская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Алексей Беспрозванных
Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона
Володин на встрече с Беспрозванных обсудил развитие Калининградской области
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, на ней обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба
Госдумы.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных
. Обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
Володин подчеркнул, что Калининградская область требует дополнительного внимания.
"Нужно делать все для того, чтобы регион динамично развивался", - сказал он.
По словам председателя Госдумы
, такой позиции придерживаются все политические фракции вне зависимости от их программ.
Володин отметил, что депутаты готовы совместно с региональными властями работать над решениями, которые позволят развивать транспортную инфраструктуру, логистику и сельское хозяйство в Калининградской области.
"На контроле вопросы транспортного сообщения, учитывая, что тема важна для жителей нашей страны. Что касается сельского хозяйства - поступают законодательные предложения, постараемся рассмотреть их с тем, чтобы и этот вопрос эффективно решался в регионе", - добавил он.
Беспрозванных поблагодарил председателя Госдумы за поддержку и внимание депутатов к региону.
"Хотел бы вас поблагодарить за особое внимание к Калининградской области. Действительно очень быстро все решения доходят до законов", - сказал губернатор Калининградской области.
Володин подчеркнул, что депутаты со своей стороны будут помогать и делать все для того, чтобы создавались условия для развития Калининградской области.