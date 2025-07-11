https://ria.ru/20250711/kaliningrad-2028608417.html

Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона

Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона - РИА Новости, 11.07.2025

Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, на ней обсуждались законодательные... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:32:00+03:00

2025-07-11T16:32:00+03:00

2025-07-11T16:32:00+03:00

политика

калининградская область

вячеслав володин

госдума рф

алексей беспрозванных

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, на ней обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении. Володин подчеркнул, что Калининградская область требует дополнительного внимания. "Нужно делать все для того, чтобы регион динамично развивался", - сказал он. По словам председателя Госдумы, такой позиции придерживаются все политические фракции вне зависимости от их программ. Володин отметил, что депутаты готовы совместно с региональными властями работать над решениями, которые позволят развивать транспортную инфраструктуру, логистику и сельское хозяйство в Калининградской области. "На контроле вопросы транспортного сообщения, учитывая, что тема важна для жителей нашей страны. Что касается сельского хозяйства - поступают законодательные предложения, постараемся рассмотреть их с тем, чтобы и этот вопрос эффективно решался в регионе", - добавил он. Беспрозванных поблагодарил председателя Госдумы за поддержку и внимание депутатов к региону. "Хотел бы вас поблагодарить за особое внимание к Калининградской области. Действительно очень быстро все решения доходят до законов", - сказал губернатор Калининградской области. Володин подчеркнул, что депутаты со своей стороны будут помогать и делать все для того, чтобы создавались условия для развития Калининградской области.

https://ria.ru/20250711/selkhoz-2028563090.html

https://ria.ru/20250701/ugroza-2026347578.html

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политика, калининградская область, вячеслав володин, госдума рф, алексей беспрозванных