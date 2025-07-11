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Минобороны показало кадры с бойцами в освобожденной Зеленой Долине - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 11.07.2025 (обновлено: 13:38 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/kadry-2028547654.html
Минобороны показало кадры с бойцами в освобожденной Зеленой Долине
Минобороны показало кадры с бойцами в освобожденной Зеленой Долине - РИА Новости, 11.07.2025
Минобороны показало кадры с бойцами в освобожденной Зеленой Долине
Минобороны России показало кадры освобождения Зеленой Долины в ДНР. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:11:00+03:00
2025-07-11T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры освобождения Зеленой Долины в ДНР.Министерство опубликовало кадры боевой работы в ходе занятия населенного пункта. На видео показаны российские военнослужащие, развернувшие флаг России в этом населённом пункте.Отмечается, что военнослужащие группировки вели активные и решительные действия, а также использовали артиллерию и ударные беспилотники. Они уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков.Об освобождении Зелёной Долины ведомство сообщило ранее в пятницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Освобожденный населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны показало кадры с бойцами в освобожденной Зеленой Долине

МО РФ показало кадры бойцов с триколором в освобожденной Зеленой Долине в ДНР

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры освобождения Зеленой Долины в ДНР.
Министерство опубликовало кадры боевой работы в ходе занятия населенного пункта. На видео показаны российские военнослужащие, развернувшие флаг России в этом населённом пункте.
Отмечается, что военнослужащие группировки вели активные и решительные действия, а также использовали артиллерию и ударные беспилотники. Они уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков.
Об освобождении Зелёной Долины ведомство сообщило ранее в пятницу.
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