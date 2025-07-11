https://ria.ru/20250711/kadry-2028547654.html

Минобороны показало кадры с бойцами в освобожденной Зеленой Долине

Минобороны показало кадры с бойцами в освобожденной Зеленой Долине - РИА Новости, 11.07.2025

Минобороны показало кадры с бойцами в освобожденной Зеленой Долине

Минобороны России показало кадры освобождения Зеленой Долины в ДНР. РИА Новости, 11.07.2025

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры освобождения Зеленой Долины в ДНР.Министерство опубликовало кадры боевой работы в ходе занятия населенного пункта. На видео показаны российские военнослужащие, развернувшие флаг России в этом населённом пункте.Отмечается, что военнослужащие группировки вели активные и решительные действия, а также использовали артиллерию и ударные беспилотники. Они уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков.Об освобождении Зелёной Долины ведомство сообщило ранее в пятницу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Освобожденный населенный пункт Зеленая Долина в ДНР Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. 2025-07-11T13:11 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, россия