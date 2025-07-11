https://ria.ru/20250711/indonezija-2028523429.html

Индонезия подтвердила экстрадицию россиянина

Индонезия подтвердила экстрадицию россиянина - РИА Новости, 11.07.2025

Индонезия подтвердила экстрадицию россиянина

Правительство Индонезии не заинтересовано в уголовном преследовании экстрадированного россиянина Александра Зверева, создателя Telegram-канала, продававшего... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:41:00+03:00

2025-07-11T11:41:00+03:00

2025-07-11T11:46:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 11 июля – РИА Новости. Правительство Индонезии не заинтересовано в уголовном преследовании экстрадированного россиянина Александра Зверева, создателя Telegram-канала, продававшего информацию из силовых ведомств о персональных данных россиян, сообщила индонезийская генпрокуратура на своем сайте. Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что компетентные органы Индонезии экстрадируют Александра Зверева. В сопровождении сотрудников ФСИН России и Национального центрального бюро Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву. "Правительство Российской Федерации в своем запросе об экстрадиции заявило, что преступные действия Александра в Индонезии считаются нарушением закона. Следовательно, в соответствии с принципом двойной преступности экстрадиция может быть осуществлена", - заявил Харли Сирегар, руководитель Центра правовой информации Генеральной прокуратуры Индонезии. По данным генпрокуратуры, Индонезия "не заинтересована в его уголовном преследовании", поэтому "все последующие судебные разбирательства будут осуществляться правительством Российской Федерации". Как сообщил отдел правовой информации верховной прокуратуры Бали, в пятницу утром Зверев был доставлен в самолет авиакомпании "Аэрофлот". По версии следствия, в период с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество с целью незаконного получения материальной выгоды за оказание услуг по предоставлению сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД России, ФСБ России и операторов мобильной связи. Отмечается, что для этого он создал Telegram-канал, привлек иных лиц, в том числе оперуполномоченного отделения контрольно-пропускного пункта "Краснодар-аэропорт" ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, после чего стал оказывать подписчикам канала платные услуги по предоставлению персональных данных граждан и сведений об их частной жизни. В отношении Зверева заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года его объявили в международный розыск.

https://ria.ru/20250215/bali-1999521494.html

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россия, индонезия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире