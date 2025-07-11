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Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии - РИА Новости, 11.07.2025
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05:30 11.07.2025 (обновлено: 06:47 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/indonezija-2028478919.html
Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии
Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии - РИА Новости, 11.07.2025
Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии
Индонезия экстрадирует в Россию создателя Telegram-канала, продававшего информацию из силовых ведомств о персональных данных, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:30:00+03:00
2025-07-11T06:47:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индонезия экстрадирует в Россию создателя Telegram-канала, продававшего информацию из силовых ведомств о персональных данных, сообщает Генпрокуратура РФ. Как уточнило надзорное ведомство, Джакарта выдала Александра Зверева по запросу России. Ему вменяют организацию преступного сообщества, превышение должностных полномочий, взяточничество и нарушение неприкосновенности частной жизни.По версии следствия, в период с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество с целью заработка на предоставлении сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД России, ФСБ России и операторов мобильной связи. Для этого он создал Telegram-канал, привлек сообщников, в том числе оперуполномоченного отделения КПП "Краснодар-аэропорт", после чего стал продавать подписчикам канала персональные данные граждан и сведения об их частной жизни. Зверева заочно отправили под арест. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года его объявили в международный розыск. В июне того же года россиянина задержали в Индонезии. Теперь под конвоем сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола его доставят в Москву.
https://ria.ru/20250703/rossiya-2027069943.html
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происшествия, россия, индонезия, краснодарский край, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Индонезия, Краснодарский край, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии

Индонезия экстрадирует в Россию автора канала о продаже персональных данных

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индонезия экстрадирует в Россию создателя Telegram-канала, продававшего информацию из силовых ведомств о персональных данных, сообщает Генпрокуратура РФ.
Как уточнило надзорное ведомство, Джакарта выдала Александра Зверева по запросу России. Ему вменяют организацию преступного сообщества, превышение должностных полномочий, взяточничество и нарушение неприкосновенности частной жизни.
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По версии следствия, в период с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество с целью заработка на предоставлении сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД России, ФСБ России и операторов мобильной связи. Для этого он создал Telegram-канал, привлек сообщников, в том числе оперуполномоченного отделения КПП "Краснодар-аэропорт", после чего стал продавать подписчикам канала персональные данные граждан и сведения об их частной жизни.
Зверева заочно отправили под арест. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года его объявили в международный розыск. В июне того же года россиянина задержали в Индонезии. Теперь под конвоем сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола его доставят в Москву.
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ПроисшествияРоссияИндонезияКраснодарский крайГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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