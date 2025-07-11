https://ria.ru/20250711/indonezija-2028478919.html

Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии

Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии - РИА Новости, 11.07.2025

Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии

Индонезия экстрадирует в Россию создателя Telegram-канала, продававшего информацию из силовых ведомств о персональных данных, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:30:00+03:00

2025-07-11T05:30:00+03:00

2025-07-11T06:47:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индонезия экстрадирует в Россию создателя Telegram-канала, продававшего информацию из силовых ведомств о персональных данных, сообщает Генпрокуратура РФ. Как уточнило надзорное ведомство, Джакарта выдала Александра Зверева по запросу России. Ему вменяют организацию преступного сообщества, превышение должностных полномочий, взяточничество и нарушение неприкосновенности частной жизни.По версии следствия, в период с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество с целью заработка на предоставлении сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД России, ФСБ России и операторов мобильной связи. Для этого он создал Telegram-канал, привлек сообщников, в том числе оперуполномоченного отделения КПП "Краснодар-аэропорт", после чего стал продавать подписчикам канала персональные данные граждан и сведения об их частной жизни. Зверева заочно отправили под арест. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года его объявили в международный розыск. В июне того же года россиянина задержали в Индонезии. Теперь под конвоем сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола его доставят в Москву.

https://ria.ru/20250703/rossiya-2027069943.html

https://ria.ru/20250310/arest-2003996450.html

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индонезия

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происшествия, россия, индонезия, краснодарский край, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)