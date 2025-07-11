https://ria.ru/20250711/ii-2028553332.html

ИИ внедрили к согласованию документов для льготной ипотеки в Подмосковье

ИИ внедрили к согласованию документов для льготной ипотеки в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2025

ИИ внедрили к согласованию документов для льготной ипотеки в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект (ИИ) начал помогать распознавать документы, технология подключена к услуге по предоставлению льготных... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:43:00+03:00

2025-07-11T13:43:00+03:00

2025-07-11T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект (ИИ) начал помогать распознавать документы, технология подключена к услуге по предоставлению льготных условий ипотеки в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "При заполнении онлайн-заявки на социальную ипотеку пользователь прикрепляет сканы обязательных документов, например: свидетельства о рождении, трудовой книжки, свидетельства о заключении брака. После этого искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их исправить", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Глава ведомства добавила, что ранее подобные ошибки выявлялись позже, когда заявление поступало в ведомство, из-за чего людям отказывали в предоставлении услуги. В пресс-службе сообщают, что программа "Социальная ипотека", которую запустил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2016 году, помогает привлечь в область квалифицированные кадры. По условиям программы региональное правительство предоставляет субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении участником первоначального взноса. Кроме того, в течение 10 лет оно ежемесячно компенсирует сумму основного долга. Таким образом, участник выплачивает только проценты по ипотеке. Оформить социальную ипотеку могут медики, педагоги, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры. Услуга "Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ" – "Господдержка". В Мингосуправления указали, что искусственный интеллект на региональном портале уже способен распознавать порядка 250 видов документов.

https://ria.ru/20250708/samozanyatye-2028005705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей воробьев, госуслуги, ии, ипотека