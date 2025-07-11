Рейтинг@Mail.ru
ИИ внедрили к согласованию документов для льготной ипотеки в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:43 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ii-2028553332.html
ИИ внедрили к согласованию документов для льготной ипотеки в Подмосковье
ИИ внедрили к согласованию документов для льготной ипотеки в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2025
ИИ внедрили к согласованию документов для льготной ипотеки в Подмосковье
На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект (ИИ) начал помогать распознавать документы, технология подключена к услуге по предоставлению льготных... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:43:00+03:00
2025-07-11T13:43:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
госуслуги
ии
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект (ИИ) начал помогать распознавать документы, технология подключена к услуге по предоставлению льготных условий ипотеки в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "При заполнении онлайн-заявки на социальную ипотеку пользователь прикрепляет сканы обязательных документов, например: свидетельства о рождении, трудовой книжки, свидетельства о заключении брака. После этого искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их исправить", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Глава ведомства добавила, что ранее подобные ошибки выявлялись позже, когда заявление поступало в ведомство, из-за чего людям отказывали в предоставлении услуги. В пресс-службе сообщают, что программа "Социальная ипотека", которую запустил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2016 году, помогает привлечь в область квалифицированные кадры. По условиям программы региональное правительство предоставляет субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении участником первоначального взноса. Кроме того, в течение 10 лет оно ежемесячно компенсирует сумму основного долга. Таким образом, участник выплачивает только проценты по ипотеке. Оформить социальную ипотеку могут медики, педагоги, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры. Услуга "Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ" – "Господдержка". В Мингосуправления указали, что искусственный интеллект на региональном портале уже способен распознавать порядка 250 видов документов.
https://ria.ru/20250708/samozanyatye-2028005705.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, госуслуги, ии, ипотека
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Госуслуги, ИИ, Ипотека
ИИ внедрили к согласованию документов для льготной ипотеки в Подмосковье

ИИ начал распознавать документы для льготной ипотеки на Госуслугах Подмосковья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект (ИИ) начал помогать распознавать документы, технология подключена к услуге по предоставлению льготных условий ипотеки в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"При заполнении онлайн-заявки на социальную ипотеку пользователь прикрепляет сканы обязательных документов, например: свидетельства о рождении, трудовой книжки, свидетельства о заключении брака. После этого искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их исправить", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавила, что ранее подобные ошибки выявлялись позже, когда заявление поступало в ведомство, из-за чего людям отказывали в предоставлении услуги.
В пресс-службе сообщают, что программа "Социальная ипотека", которую запустил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2016 году, помогает привлечь в область квалифицированные кадры. По условиям программы региональное правительство предоставляет субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении участником первоначального взноса. Кроме того, в течение 10 лет оно ежемесячно компенсирует сумму основного долга. Таким образом, участник выплачивает только проценты по ипотеке.
Оформить социальную ипотеку могут медики, педагоги, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.
Услуга "Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ" – "Господдержка".
В Мингосуправления указали, что искусственный интеллект на региональном портале уже способен распознавать порядка 250 видов документов.
Выставка-ярмарка Весна. 100% Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Подмосковье зарегистрировали более 100 тысяч самозанятых с начала года
8 июля, 19:07
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевГосуслугиИИИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала