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Фермеры Кубани за 6 лет получили почти 450 млн рублей по "Агростартапу"

Фермеры Кубани за 6 лет получили почти 450 млн рублей по "Агростартапу" - РИА Новости, 11.07.2025

Фермеры Кубани за 6 лет получили почти 450 млн рублей по "Агростартапу"

Более 100 фермеров из Краснодарского края получили гранты по программе "Агростартап" за последние шесть лет, общая сумма – почти 450 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 100 фермеров из Краснодарского края получили гранты по программе "Агростартап" за последние шесть лет, общая сумма – почти 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. "Мы верим в людей, которые не боятся брать на себя ответственность, поэтому поддерживаем аграриев, делая вклад в процветание нашего края. За последние шесть лет более ста фермеров получили гранты “Агростартап” почти на 450 миллионов рублей. В 2025 году на развитие фермерских хозяйств по этой программе направлено 75,9 миллиона рублей. Их уже получили 15 аграриев", – приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он добавил, что выделенные средства помогут начать бизнес в сельском хозяйстве, приобрести технику и животных, построить фермы и подключить их к коммуникациям. По его словам, это позволит создать современное хозяйство и вывести на рынок качественную, конкурентоспособную продукцию. По результатам конкурса гранты "Агростартап" получили фермеры из Северского, Красноармейского, Усть-Лабинского, Тимашевского, Лабинского, Динского, Кореновского, Темрюкского, Абинского, Крымского и Брюховецкого районов, а также Ленинградского муниципального округа. Благодаря поддержке они планируют развивать молочное и мясное животноводство, овощеводство, выращивать зелень, картофель, яблоки, тыкву, разводить коз, заниматься ягодными культурами и производством меда. На Кубани действуют более 13 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, большинство из которых получают поддержку края. Программа "Агростартап" остается одной из самых востребованных мер, поскольку гранты покрывают до 90% затрат на реализацию проектов, отметили в пресс-службе. Всего в 2025 году на развитие агропромышленного комплекса региона направлено свыше 2 миллиардов рублей.

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