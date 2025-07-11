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В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
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18:19 11.07.2025 (обновлено: 18:29 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/gospolitika-2028655860.html
В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов
В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов
Внедрение системы оценки уровня языковой адаптации иностранцев, приезжающих в РФ работать, включено в основные направления государственной политики,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:19:00+03:00
2025-07-11T18:29:00+03:00
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внедрение системы оценки уровня языковой адаптации иностранцев, приезжающих в РФ работать, включено в основные направления государственной политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Основные направления государственной языковой политики: ...внедрение комплексной системы оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности", - говорится в документе.
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россия
Россия
В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов

В РФ будут оценивать уровень языковой адаптации приезжающих работать иностранцев

© Getty Images / shironosovТестирование иностранных граждан
Тестирование иностранных граждан - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Getty Images / shironosov
Тестирование иностранных граждан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внедрение системы оценки уровня языковой адаптации иностранцев, приезжающих в РФ работать, включено в основные направления государственной политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
«
"Основные направления государственной языковой политики: ...внедрение комплексной системы оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности", - говорится в документе.
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