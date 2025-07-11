https://ria.ru/20250711/gospolitika-2028655860.html
В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов
В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов
Внедрение системы оценки уровня языковой адаптации иностранцев, приезжающих в РФ работать, включено в основные направления государственной политики,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:19:00+03:00
2025-07-11T18:19:00+03:00
2025-07-11T18:29:00+03:00
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внедрение системы оценки уровня языковой адаптации иностранцев, приезжающих в РФ работать, включено в основные направления государственной политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Основные направления государственной языковой политики: ...внедрение комплексной системы оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028655158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
В госполитику включили систему оценки уровня языковой адаптации мигрантов
В РФ будут оценивать уровень языковой адаптации приезжающих работать иностранцев