https://ria.ru/20250711/gosizmena-2028523066.html

Обвиняемый в госизмене в пользу Украины пойдет под суд в Томской области

Обвиняемый в госизмене в пользу Украины пойдет под суд в Томской области - РИА Новости, 11.07.2025

Обвиняемый в госизмене в пользу Украины пойдет под суд в Томской области

Разделяющий взгляды проукраинского режима предполагаемый подстрекатель к государственной измене в пользу этой страны пойдет под суд в Томской области сразу по... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:38:00+03:00

2025-07-11T11:38:00+03:00

2025-07-11T11:38:00+03:00

происшествия

россия

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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Разделяющий взгляды проукраинского режима предполагаемый подстрекатель к государственной измене в пользу этой страны пойдет под суд в Томской области сразу по трем статьям УК РФ, сообщает в пятницу УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, разделяющего взгляды проукраинского режима… В ходе следствия обвиняемый признал вину в содеянном. В настоящее время расследование завершено, следствием собрана достаточная доказательная база и материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 4 статьи 33, статьи 275 УК РФ (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены), частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). "Установлено, что фигурант уголовного дела размещал в сети интернет комментарии, содержащие пропаганду идей терроризма, призывал к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти, склонял жителей региона к вступлению в запрещенную в РФ террористическую организацию и к переходу на сторону противника, а также осуществлял иные действия в интересах украинских спецслужб", - сообщили в УФСБ.

https://ria.ru/20250707/gosizmena-2027589428.html

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496407.html

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происшествия, россия, томская область, украина