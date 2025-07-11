В Госдуме предложили выдавать мигрантам гражданство при уплате налогов
Депутат Авксентьева предложила выдавать гражданство мигрантам при уплате налогов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением выдавать гражданство мигрантам при условии уплаты 10 миллионов рублей налогов за время нахождения в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поддержать инициативу о введении дополнительного требования для получения российского гражданства — подтверждения уплаты налогов за период пребывания на территории Российской Федерации на сумму не менее 10 миллионов рублей", - сказано в письме.
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В документе депутат отметила, что в последние годы в России наблюдается значительный рост числа иностранных граждан, получающих российское гражданство. Она привела данные МВД, согласно которым только за 2021–2024 годы гражданство РФ получили более двух миллионов человек, большая часть из которых - выходцы из стран СНГ.
Действующая практика предоставления гражданства, по словам Авксентьевой, не учитывает экономический вклад мигрантов в развитие страны, что создает дополнительные риски для федерального бюджета и социальной инфраструктуры.
Политик считает, что введение такого финансового критерия позволит создать стимулы для мигрантов осуществлять трудовую и иную деятельность в России в соответствии с законодательством и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет. -0-