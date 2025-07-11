Рейтинг@Mail.ru
Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
10:51 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028511477.html
Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания
Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания - РИА Новости, 11.07.2025
Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания
Госдума РФ поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания о внесении изменений в КоАП, направленных на совершенствование бюджетных... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:51:00+03:00
2025-07-11T10:51:00+03:00
алтайский край
госдума рф
россия
наталья кувшинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Госдума РФ поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания о внесении изменений в КоАП, направленных на совершенствование бюджетных процессов, сообщили в правительстве региона. "На пленарном заседании Государственной думы РФ… рассмотрели законодательную инициативу Алтайского краевого законодательного собрания и сенатора от Алтайского края Натальи Кувшиновой. Предложение касаются изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП - ред). По мнению разработчиков, корректировки важны для совершенствования бюджетных процессов", - сообщают в правительстве. Отмечается, что инициативу представил заместитель председателя законодательного собрания - председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько. "Мы предложили внести в КоАП изменения о необходимости направлять экземпляр постановления по делу об административном правонарушении администратору доходов бюджета… уведомлять региональные органы государственной власти о наложении административного штрафа… в случае, когда протоколы по таким делам составлены федеральными органами, а средства поступают в региональный бюджет", - отметил Голобородько. Отмечается, что речь идет о наложении штрафа мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. "Реализация положений законопроекта позволит администратору доходов… владеть более полной информацией о налагаемых административных штрафах и оперативно принимать меры, направленные на обеспечение своевременного и полного их зачисления в бюджет", - отметили в правительстве края. В краевом законодательном собрании инициатива проработана и принята в марте 2024 года. Депутаты Госдумы РФ поддержали предложенные изменения в КоАП большинством голосов.
https://ria.ru/20250610/soglashenie-2022064539.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, наталья кувшинова
Алтайский край, Госдума РФ, Россия, Наталья Кувшинова
Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания

Госдума РФ поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Госдума РФ поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания о внесении изменений в КоАП, направленных на совершенствование бюджетных процессов, сообщили в правительстве региона.
"На пленарном заседании Государственной думы РФ… рассмотрели законодательную инициативу Алтайского краевого законодательного собрания и сенатора от Алтайского края Натальи Кувшиновой. Предложение касаются изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП - ред). По мнению разработчиков, корректировки важны для совершенствования бюджетных процессов", - сообщают в правительстве.
Отмечается, что инициативу представил заместитель председателя законодательного собрания - председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.
"Мы предложили внести в КоАП изменения о необходимости направлять экземпляр постановления по делу об административном правонарушении администратору доходов бюджета… уведомлять региональные органы государственной власти о наложении административного штрафа… в случае, когда протоколы по таким делам составлены федеральными органами, а средства поступают в региональный бюджет", - отметил Голобородько.
Отмечается, что речь идет о наложении штрафа мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.
"Реализация положений законопроекта позволит администратору доходов… владеть более полной информацией о налагаемых административных штрафах и оперативно принимать меры, направленные на обеспечение своевременного и полного их зачисления в бюджет", - отметили в правительстве края.
В краевом законодательном собрании инициатива проработана и принята в марте 2024 года. Депутаты Госдумы РФ поддержали предложенные изменения в КоАП большинством голосов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Алтай подписал соглашение с Президентским фондом культурных инициатив
10 июня, 17:09
 
Алтайский крайГосдума РФРоссияНаталья Кувшинова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала