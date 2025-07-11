https://ria.ru/20250711/gosduma-2028511477.html

Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания

Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания - РИА Новости, 11.07.2025

Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания

Госдума РФ поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания о внесении изменений в КоАП, направленных на совершенствование бюджетных... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:51:00+03:00

2025-07-11T10:51:00+03:00

2025-07-11T10:51:00+03:00

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БАРНАУЛ, 11 июл - РИА Новости. Госдума РФ поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания о внесении изменений в КоАП, направленных на совершенствование бюджетных процессов, сообщили в правительстве региона. "На пленарном заседании Государственной думы РФ… рассмотрели законодательную инициативу Алтайского краевого законодательного собрания и сенатора от Алтайского края Натальи Кувшиновой. Предложение касаются изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП - ред). По мнению разработчиков, корректировки важны для совершенствования бюджетных процессов", - сообщают в правительстве. Отмечается, что инициативу представил заместитель председателя законодательного собрания - председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько. "Мы предложили внести в КоАП изменения о необходимости направлять экземпляр постановления по делу об административном правонарушении администратору доходов бюджета… уведомлять региональные органы государственной власти о наложении административного штрафа… в случае, когда протоколы по таким делам составлены федеральными органами, а средства поступают в региональный бюджет", - отметил Голобородько. Отмечается, что речь идет о наложении штрафа мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. "Реализация положений законопроекта позволит администратору доходов… владеть более полной информацией о налагаемых административных штрафах и оперативно принимать меры, направленные на обеспечение своевременного и полного их зачисления в бюджет", - отметили в правительстве края. В краевом законодательном собрании инициатива проработана и принята в марте 2024 года. Депутаты Госдумы РФ поддержали предложенные изменения в КоАП большинством голосов.

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госдума рф, россия, наталья кувшинова