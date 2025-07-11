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В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 11.07.2025
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02:17 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028471538.html
В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 11.07.2025
В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ
Учителя, врачи, работники культуры и фельдшеры, работающие в сельской местности, могут оформить компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:17:00+03:00
2025-07-11T02:17:00+03:00
общество
жкх
россия
московская область (подмосковье)
омская область
александр якубовский
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Учителя, врачи, работники культуры и фельдшеры, работающие в сельской местности, могут оформить компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Поддержка учителей, врачей, фельдшеров и работников культуры, работающих в сельской местности, остаётся одним из приоритетов государственной социальной политики. Одна из ключевых мер - компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота действует на федеральном уровне и активно поддерживается регионами. На федеральном уровне установлена фиксированная сумма компенсации - 1200 рублей в месяц, но субъекты РФ вправе увеличивать размер поддержки или расширять перечень компенсируемых услуг", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что в Московской области сельские специалисты получают компенсацию в размере до 100% от затрат на оплату ЖКХ, в Омской области сумма компенсации составляет до 3 тысяч рублей в месяц. По его словам, в других регионах сохраняется базовый федеральный размер, но при этом также могут действовать дополнительные меры поддержки, например, компенсация затрат на электроэнергию или отопление в домах с печным отоплением. "Компенсация предоставляется работникам государственных и муниципальных учреждений, официально трудоустроенным в сельской местности. Это важно: если специалист работает в частной клинике или образовательной организации, компенсация, как правило, не предусмотрена", - подчеркнул он. Депутат добавил, что для оформления компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в администрацию сельского поселения, подать заявление, приложить документы, в том числе паспорт и СНИЛС, справку с места работы с указанием должности и подтверждением, что учреждение является государственным или муниципальным, документы на жилье - свидетельство о праве собственности или договор найма, квитанции об оплате ЖКХ и справку о составе семьи, если требуется. Кроме того, в некоторых регионах её можно оформить через портал "Госуслуги". Якубовский уточнил, что размер компенсации может зависеть от объема потребленных коммунальных ресурсов, состава семьи, а также условий, установленных в конкретном регионе. По его словам, в одних субъектах РФ выплата производится ежемесячно, в других — поквартально. "Эта мера помогает сдерживать отток специалистов из сёл, делая работу в сельских территориях более привлекательной. Поддержка должна быть не формальностью, а реально действующим механизмом. И сегодня она действительно работает — важно только, чтобы каждый специалист знал о своём праве и понимал, как его реализовать", - заключил он.
https://ria.ru/20250625/subsidiya-2025232733.html
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общество, жкх, россия, московская область (подмосковье), омская область, александр якубовский, госдума рф
Общество, ЖКХ, Россия, Московская область (Подмосковье), Омская область, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ

Депутат Якубовский: учителям и врачам положена компенсация на оплату услуг ЖКХ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанкомат Сбербанка
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Учителя, врачи, работники культуры и фельдшеры, работающие в сельской местности, могут оформить компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Поддержка учителей, врачей, фельдшеров и работников культуры, работающих в сельской местности, остаётся одним из приоритетов государственной социальной политики. Одна из ключевых мер - компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота действует на федеральном уровне и активно поддерживается регионами. На федеральном уровне установлена фиксированная сумма компенсации - 1200 рублей в месяц, но субъекты РФ вправе увеличивать размер поддержки или расширять перечень компенсируемых услуг", - сказал Якубовский.
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Парламентарий отметил, что в Московской области сельские специалисты получают компенсацию в размере до 100% от затрат на оплату ЖКХ, в Омской области сумма компенсации составляет до 3 тысяч рублей в месяц. По его словам, в других регионах сохраняется базовый федеральный размер, но при этом также могут действовать дополнительные меры поддержки, например, компенсация затрат на электроэнергию или отопление в домах с печным отоплением.
"Компенсация предоставляется работникам государственных и муниципальных учреждений, официально трудоустроенным в сельской местности. Это важно: если специалист работает в частной клинике или образовательной организации, компенсация, как правило, не предусмотрена", - подчеркнул он.
Депутат добавил, что для оформления компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в администрацию сельского поселения, подать заявление, приложить документы, в том числе паспорт и СНИЛС, справку с места работы с указанием должности и подтверждением, что учреждение является государственным или муниципальным, документы на жилье - свидетельство о праве собственности или договор найма, квитанции об оплате ЖКХ и справку о составе семьи, если требуется.
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Кроме того, в некоторых регионах её можно оформить через портал "Госуслуги".
Якубовский уточнил, что размер компенсации может зависеть от объема потребленных коммунальных ресурсов, состава семьи, а также условий, установленных в конкретном регионе. По его словам, в одних субъектах РФ выплата производится ежемесячно, в других — поквартально.
"Эта мера помогает сдерживать отток специалистов из сёл, делая работу в сельских территориях более привлекательной. Поддержка должна быть не формальностью, а реально действующим механизмом. И сегодня она действительно работает — важно только, чтобы каждый специалист знал о своём праве и понимал, как его реализовать", - заключил он.
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