https://ria.ru/20250711/gosduma-2028471538.html

В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 11.07.2025

В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ

Учителя, врачи, работники культуры и фельдшеры, работающие в сельской местности, могут оформить компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T02:17:00+03:00

2025-07-11T02:17:00+03:00

2025-07-11T02:17:00+03:00

общество

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россия

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александр якубовский

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Учителя, врачи, работники культуры и фельдшеры, работающие в сельской местности, могут оформить компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Поддержка учителей, врачей, фельдшеров и работников культуры, работающих в сельской местности, остаётся одним из приоритетов государственной социальной политики. Одна из ключевых мер - компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота действует на федеральном уровне и активно поддерживается регионами. На федеральном уровне установлена фиксированная сумма компенсации - 1200 рублей в месяц, но субъекты РФ вправе увеличивать размер поддержки или расширять перечень компенсируемых услуг", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что в Московской области сельские специалисты получают компенсацию в размере до 100% от затрат на оплату ЖКХ, в Омской области сумма компенсации составляет до 3 тысяч рублей в месяц. По его словам, в других регионах сохраняется базовый федеральный размер, но при этом также могут действовать дополнительные меры поддержки, например, компенсация затрат на электроэнергию или отопление в домах с печным отоплением. "Компенсация предоставляется работникам государственных и муниципальных учреждений, официально трудоустроенным в сельской местности. Это важно: если специалист работает в частной клинике или образовательной организации, компенсация, как правило, не предусмотрена", - подчеркнул он. Депутат добавил, что для оформления компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в администрацию сельского поселения, подать заявление, приложить документы, в том числе паспорт и СНИЛС, справку с места работы с указанием должности и подтверждением, что учреждение является государственным или муниципальным, документы на жилье - свидетельство о праве собственности или договор найма, квитанции об оплате ЖКХ и справку о составе семьи, если требуется. Кроме того, в некоторых регионах её можно оформить через портал "Госуслуги". Якубовский уточнил, что размер компенсации может зависеть от объема потребленных коммунальных ресурсов, состава семьи, а также условий, установленных в конкретном регионе. По его словам, в одних субъектах РФ выплата производится ежемесячно, в других — поквартально. "Эта мера помогает сдерживать отток специалистов из сёл, делая работу в сельских территориях более привлекательной. Поддержка должна быть не формальностью, а реально действующим механизмом. И сегодня она действительно работает — важно только, чтобы каждый специалист знал о своём праве и понимал, как его реализовать", - заключил он.

https://ria.ru/20250625/subsidiya-2025232733.html

https://ria.ru/20250612/zhivotnye-2022406586.html

https://realty.ria.ru/20250609/gosduma-2021829424.html

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общество, жкх, россия, московская область (подмосковье), омская область, александр якубовский, госдума рф