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Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
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15:34 11.07.2025 (обновлено: 15:53 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/gladkov-2028591396.html
Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области
Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области
Из оборота в Белгородской области, исходя из оперативной обстановки, вышло 160 тысяч гектаров пашни, доложил губернатор Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:34:00+03:00
2025-07-11T15:53:00+03:00
белгородская область
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Из оборота в Белгородской области, исходя из оперативной обстановки, вышло 160 тысяч гектаров пашни, доложил губернатор Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру Путину. В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области. "У нас, исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тысяч гектаров пашни… Да, безусловно, единственная проблема с обстрелами, потому что мы не можем позволить, чтобы люди погибли, поэтому небольшое снижение по пашне. Но уверен, что эта ситуация нормализуется", - сказал Гладков, отвечая на замечание главы государства о сокращении производства сельхозпродукции в Белгородской области. Также губернатор отметил, что в 2024 году Белгородская область впервые в истории произвела более 1 миллиона тонн мяса свинины в живом весе.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области

Гладков: из оборота в Белгородской области вышло 160 тысяч гектаров пашни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Из оборота в Белгородской области, исходя из оперативной обстановки, вышло 160 тысяч гектаров пашни, доложил губернатор Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру Путину.
В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области.
«
"У нас, исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тысяч гектаров пашни… Да, безусловно, единственная проблема с обстрелами, потому что мы не можем позволить, чтобы люди погибли, поэтому небольшое снижение по пашне. Но уверен, что эта ситуация нормализуется", - сказал Гладков, отвечая на замечание главы государства о сокращении производства сельхозпродукции в Белгородской области.
Также губернатор отметил, что в 2024 году Белгородская область впервые в истории произвела более 1 миллиона тонн мяса свинины в живом весе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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