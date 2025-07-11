https://ria.ru/20250711/gladkov-2028591396.html
Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области
Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области
Из оборота в Белгородской области, исходя из оперативной обстановки, вышло 160 тысяч гектаров пашни, доложил губернатор Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:34:00+03:00
2025-07-11T15:34:00+03:00
2025-07-11T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Из оборота в Белгородской области, исходя из оперативной обстановки, вышло 160 тысяч гектаров пашни, доложил губернатор Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру Путину. В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области. "У нас, исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тысяч гектаров пашни… Да, безусловно, единственная проблема с обстрелами, потому что мы не можем позволить, чтобы люди погибли, поэтому небольшое снижение по пашне. Но уверен, что эта ситуация нормализуется", - сказал Гладков, отвечая на замечание главы государства о сокращении производства сельхозпродукции в Белгородской области. Также губернатор отметил, что в 2024 году Белгородская область впервые в истории произвела более 1 миллиона тонн мяса свинины в живом весе.
https://ria.ru/20250711/gladkov-2028587620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков объяснил сокращение производства АПК в Белгородской области
Гладков: из оборота в Белгородской области вышло 160 тысяч гектаров пашни