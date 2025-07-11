https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028484899.html
АТОР не ожидает роста цен на отели Геленджика с открытием аэропорта
АТОР не ожидает роста цен на отели Геленджика с открытием аэропорта - РИА Новости, 11.07.2025
АТОР не ожидает роста цен на отели Геленджика с открытием аэропорта
Повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта не ожидается, так как это может привести к снижению спроса, сообщила РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:36:00+03:00
2025-07-11T07:36:00+03:00
2025-07-11T07:36:00+03:00
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ТИХВИН (Ленинградская область), 11 июл - РИА Новости. Повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта не ожидается, так как это может привести к снижению спроса, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Мы не ожидаем повышения цен на отели в Геленджике в связи с введением регулярного авиасообщения. Казалось бы, это напрашивается, но есть рыночная предельная цена, по которой можно реализовать тот или иной продукт. Дальнейшее увеличение цены просто повлияет на спрос", - сказала Ломидзе. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250709/bron-2028210407.html
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, геленджик, юг, россия, майя ломидзе, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Геленджик, Юг, Россия, Майя Ломидзе, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот
АТОР не ожидает роста цен на отели Геленджика с открытием аэропорта
Глава АТОР Ломидзе: рост цен на отели в Геленджике не ожидается