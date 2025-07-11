"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе
Генеральный комиссар БАПОР Ладзарини назвал сектор Газа "кладбищем для детей"
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкРебенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини назвал сектор Газа "кладбищем для детей".
"На наших глазах Газа превратилась в кладбище детей и голодающих", - говорится в его заявлении на странице в соцсети Х*.
В заявлении глава БАПОР также призвал прекратить бездействие по отношению к продолжающемуся конфликту, добавив, что "время действовать давно пришло".
В воскресенье вечером в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России