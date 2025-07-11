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"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе - РИА Новости, 11.07.2025
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16:49 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/gaza-2028612344.html
"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе
"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе - РИА Новости, 11.07.2025
"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини назвал сектор Газа "кладбищем для детей". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:49:00+03:00
2025-07-11T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини назвал сектор Газа "кладбищем для детей". "На наших глазах Газа превратилась в кладбище детей и голодающих", - говорится в его заявлении на странице в соцсети Х*. В заявлении глава БАПОР также призвал прекратить бездействие по отношению к продолжающемуся конфликту, добавив, что "время действовать давно пришло". В воскресенье вечером в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
https://ria.ru/20250711/gaza-2028561415.html
https://ria.ru/20250711/palestina-2028559526.html
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в мире, израиль, доха, египет, бапор, оон, хамас
В мире, Израиль, Доха, Египет, БАПОР, ООН, ХАМАС
"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе

Генеральный комиссар БАПОР Ладзарини назвал сектор Газа "кладбищем для детей"

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкРебенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини назвал сектор Газа "кладбищем для детей".
"На наших глазах Газа превратилась в кладбище детей и голодающих", - говорится в его заявлении на странице в соцсети Х*.
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Вчера, 14:15
В заявлении глава БАПОР также призвал прекратить бездействие по отношению к продолжающемуся конфликту, добавив, что "время действовать давно пришло".
В воскресенье вечером в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
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