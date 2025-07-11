https://ria.ru/20250711/gaza-2028612344.html

"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе

"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе - РИА Новости, 11.07.2025

"Кладбище для детей": генеральный комиссар ООН о происходящем в Газе

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини назвал сектор Газа "кладбищем для детей". РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:49:00+03:00

2025-07-11T16:49:00+03:00

2025-07-11T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини назвал сектор Газа "кладбищем для детей". "На наших глазах Газа превратилась в кладбище детей и голодающих", - говорится в его заявлении на странице в соцсети Х*. В заявлении глава БАПОР также призвал прекратить бездействие по отношению к продолжающемуся конфликту, добавив, что "время действовать давно пришло". В воскресенье вечером в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250711/gaza-2028561415.html

https://ria.ru/20250711/palestina-2028559526.html

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в мире, израиль, доха, египет, бапор, оон, хамас