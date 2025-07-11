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Гарбузов: более 130 предприятий Москвы производят электротехнику

Гарбузов: более 130 предприятий Москвы производят электротехнику - РИА Новости, 11.07.2025

Гарбузов: более 130 предприятий Москвы производят электротехнику

Свыше 130 столичных компаний создают электротехническую продукцию, в том числе светотехническое оборудование, они обеспечивают своей продукцией социальные,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:00:00+03:00

2025-07-11T15:00:00+03:00

2025-07-11T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Свыше 130 столичных компаний создают электротехническую продукцию, в том числе светотехническое оборудование, они обеспечивают своей продукцией социальные, промышленные и другие объекты в российских регионах, заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва – ведущий индустриальный и научно-инженерный центр России, где сосредоточены ключевые производственные мощности и научные разработки страны. Высокотехнологичные компании при поддержке города наращивают производство востребованной продукции высокого качества, расширяют ассортимент и принимают активное участие в реализации крупных региональных проектов", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр подчеркнул, что промкомпании способствуют росту комфорта и безопасности россиян. Также они помогают экономить денежные средства.Компания "Световые Технологии ЭСКО", которой в 2025 году исполнилось десять лет, провела в Новокузнецке работы по обновлению местной системы освещения. Они прошли в два этапа. Первый этап состоялся в прошлом году, тогда заменили свыше 5,2 тысячи устаревших светильников на светодиодные. Второй этап состоялся в этом году, на улицах города появилось свыше 3,6 тысячи новых светильников, рабочие смонтировали 16 кронштейнов для парковых зон.После первого этапа уровень экономии электричества увеличился более чем на 63%. По итогам завершения второго этапа этот показатель подрос до 75%.По словам генерального директора компании Алексея Аникина, при работах над проектом рабочие уделили особое внимание безопасности. Так, освещенность на аварийно-опасных участках выросла на 20%. Для парковых пространств проработали светильники с персональным дизайном. Кроме того, переход на энергосберегающие технологии позволил сэкономить региону свыше 400 миллионов рублей.Московская компания МСК "БЛ ГРУПП" осуществила проект по освещению железобетонного арочного моста длиной свыше 320 метров через Волгу в Старице. Специалисты использовали свыше 400 светодиодных приборов разной цветовой температуры, в том числе 344 прожектора, созданные предприятием.Также представители московской компании "Светосервис Телемеханика" (входит в МСК "БЛ ГРУПП") создали модульные контроллеры. На их базе проработана система управления архитектурным освещением. Осветительная установка соответствует требованиям энергоэффективности и энергосбережения. В проекте также учтены схемы размещения светодиодных приборов, а также уменьшение длины кабелей.Ранее столичные компании, занимающиеся производством микроэлектронной и фотонной продукции, показали инновационные разработки на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

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