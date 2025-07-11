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Фермер впервые в Сибири начал выращивать фундук для шоколадной пасты - РИА Новости, 11.07.2025
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13:49 11.07.2025
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Фермер впервые в Сибири начал выращивать фундук для шоколадной пасты
Фермер впервые в Сибири начал выращивать фундук для шоколадной пасты - РИА Новости, 11.07.2025
Фермер впервые в Сибири начал выращивать фундук для шоколадной пасты
Фермер из Новосибирской области Максим Даниличев впервые в Сибири решил выращивать фундук, уже высадил более 400 кустов ореха и хочет создать натуральный аналог РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:49:00+03:00
2025-07-11T13:49:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Фермер из Новосибирской области Максим Даниличев впервые в Сибири решил выращивать фундук, уже высадил более 400 кустов ореха и хочет создать натуральный аналог шоколадной пасты Nutella, сообщила Корпорация развития региона. Крестьянско-фермерское хозяйство Даниличева из Чулымского района с 2018 года занимается молочным и мясным животноводством, полеводством, выращивает зерновые и кормовые культуры. Хозяйство входит в состав комплекса по переработке молока и выпускает помимо прочего сливочное, топлёное и шоколадное масло. "Изучив возможности и методы адаптации фундука в Сибири, мы взяли пробную партию, и она у нас успешно перезимовала. Весной 2025 привезли и вторую. Сегодня у нас уже есть "сигнальные" орехи, даже несмотря на несколько волн возвратных заморозков в Новосибирской области. Это говорит о том, что выбранные сорта очень устойчивы к нашим погодным условиям и быстро начинают давать урожай – уже в возрасте 3-4 лет, что очень рано для ореховых культур. Обычно это 8-10 лет", - рассказал отец главы КФХ Станислав Даниличев. Идея выращивать фундук в Сибири фермерам пришла после знакомства с белорусской компанией "Фундук Эко", специалисты которой убедили на личном примере, что выбранные сорта ("Каталонский" и "Косфорд") адаптированы к суровым условиям и могут выдерживать температуру до -32 градусов. Сейчас в хозяйстве Даниличева подрастают уже более 400 кустов фундука. Помимо этого, саженцы продают местным дачникам. В следующем году хозяйство надеется собрать первый полноценный урожай орехов. Фермеры отмечают, что высаженные сорта отлично подходят для производства шоколадных паст и других кондитерских изделий. Кроме того, эти сорта очень технологичны – орехи не остаются на дереве после созревания, а опадают на землю, в связи с чем можно механизировать процесс сбора урожая, а не срывать каждый орешек с дерева вручную. "После получения первого урожая планируем расширение орехового сада до промышленных масштабов. Мы будем использовать наши возможности по переработке, чтобы производить фундук в различных формах: жареный, сушеный, свежий и ореховую крошку для кондитерских фабрик. Кроме того, мы хотим создать аналог Nutella, но в ее первоначальном, натуральном варианте - без использования растительных масел, эмульгаторов, стабилизаторов, красителей и вкусовых добавок. На основе нашего сливочного масла", - рассказал фермер. Действующий на базе Корпорации развития Новосибирской области Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров помогает составить проект бизнес-плана и оформить заявку на получение господдержки на производство ореховой пасты.
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Фермер впервые в Сибири начал выращивать фундук для шоколадной пасты

Фермер Даниличев высадил свыше 400 кустов фундука впервые в Сибири

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкФундук
Фундук - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Фундук
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Фермер из Новосибирской области Максим Даниличев впервые в Сибири решил выращивать фундук, уже высадил более 400 кустов ореха и хочет создать натуральный аналог шоколадной пасты Nutella, сообщила Корпорация развития региона.
Крестьянско-фермерское хозяйство Даниличева из Чулымского района с 2018 года занимается молочным и мясным животноводством, полеводством, выращивает зерновые и кормовые культуры. Хозяйство входит в состав комплекса по переработке молока и выпускает помимо прочего сливочное, топлёное и шоколадное масло.
"Изучив возможности и методы адаптации фундука в Сибири, мы взяли пробную партию, и она у нас успешно перезимовала. Весной 2025 привезли и вторую. Сегодня у нас уже есть "сигнальные" орехи, даже несмотря на несколько волн возвратных заморозков в Новосибирской области. Это говорит о том, что выбранные сорта очень устойчивы к нашим погодным условиям и быстро начинают давать урожай – уже в возрасте 3-4 лет, что очень рано для ореховых культур. Обычно это 8-10 лет", - рассказал отец главы КФХ Станислав Даниличев.
Идея выращивать фундук в Сибири фермерам пришла после знакомства с белорусской компанией "Фундук Эко", специалисты которой убедили на личном примере, что выбранные сорта ("Каталонский" и "Косфорд") адаптированы к суровым условиям и могут выдерживать температуру до -32 градусов. Сейчас в хозяйстве Даниличева подрастают уже более 400 кустов фундука. Помимо этого, саженцы продают местным дачникам. В следующем году хозяйство надеется собрать первый полноценный урожай орехов.
Фермеры отмечают, что высаженные сорта отлично подходят для производства шоколадных паст и других кондитерских изделий. Кроме того, эти сорта очень технологичны – орехи не остаются на дереве после созревания, а опадают на землю, в связи с чем можно механизировать процесс сбора урожая, а не срывать каждый орешек с дерева вручную.
"После получения первого урожая планируем расширение орехового сада до промышленных масштабов. Мы будем использовать наши возможности по переработке, чтобы производить фундук в различных формах: жареный, сушеный, свежий и ореховую крошку для кондитерских фабрик. Кроме того, мы хотим создать аналог Nutella, но в ее первоначальном, натуральном варианте - без использования растительных масел, эмульгаторов, стабилизаторов, красителей и вкусовых добавок. На основе нашего сливочного масла", - рассказал фермер.
Действующий на базе Корпорации развития Новосибирской области Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров помогает составить проект бизнес-плана и оформить заявку на получение господдержки на производство ореховой пасты.
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