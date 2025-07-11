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На синюю дорожку VK Fest выйдут десятки знаменитостей - РИА Новости, 11.07.2025
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12:43 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/festival-2028537678.html
На синюю дорожку VK Fest выйдут десятки знаменитостей
На синюю дорожку VK Fest выйдут десятки знаменитостей - РИА Новости, 11.07.2025
На синюю дорожку VK Fest выйдут десятки знаменитостей
Впервые шоу синей дорожки откроется для всех посетителей фестиваля. Ведущими станут Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский, Олег Пилягин, Александр... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:43:00+03:00
2025-07-11T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Впервые шоу синей дорожки откроется для всех посетителей фестиваля. Ведущими станут Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский, Олег Пилягин, Александр Рогов и Алексей Сухарев. На дорожке выступят "Бонд с кнопкой", Любовь Успенская, TIGO, Николай Расторгуев, Тима ищет свет, "Город 312", ТРАВМА, Шура, АY YOLA, Катя Лель, Лариса Долина и другие звёзды. В официальном сообществе VK Fest ВКонтакте пройдёт эксклюзивная трансляция шоу.Синяя дорожка в этом году посвящена 10-летию фестиваля. Дресс-код для гостей — "Выглядеть на 10 из 10". Зрителей ждут эффектные появления селебрити в образах, созданных специально для VK Fest. Свои луки они обсудят со звёздными стилистами Александром Роговым и Алексеем Сухаревым.На дорожке пройдут выступления артистов и музыкальные перформансы."Синяя дорожка VK Fest каждый год отражает главные тренды — от культуры и музыки до технологий и стиля. В юбилейный год фестиваля она сохраняет привычный формат, но приобретает новое значение: теперь это не просто место встречи артистов и прессы, а часть большого шоу с участием зрителей. Уникальные выступления, которые можно будет увидеть только здесь, превратят синюю дорожку в одно из самых громких светских событий этого лета. И впервые в истории она будет открыта для гостей московского феста — чтобы каждый почувствовал себя частью праздника", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.Среди приглашённых гостей IOWA, MONA, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Лариса Долина, NEMIGA, Ирина Дубцова, Анна Седокова, NAVAI, NANSI &amp; SIDOROV, Никита Нагорный, Симона Юнусова, Маш Милаш, Алексей Жидковский, Ольга Парфенюк, Наташа Борисова и Саша Муратова, Дима Масленников, Катя Адушкина, Регина Тодоренко, Денис и Елена Кукояки, Ольга Бузова и другие селебрити.Синяя дорожка будет работать на территории фестиваля 19 и 20 июля. Начало шоу — в 16:00 в оба дня. Одновременно трансляции дефиле начнутся в официальном сообществе VK Fest.VK Fest уже состоялся в Челябинске, Сириусе, Казани и Санкт-Петербурге. Тур по городам России завершится в московских "Лужниках" 19 и 20 июля. Выступления артистов Синей и Белой сцен можно увидеть в сообществе фестиваля — там пройдут прямые трансляции. Билеты и другие новости VK Fest доступны на vkfest.ru
https://ria.ru/20250703/moskva-2026898877.html
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вконтакте, vk fest
ВКонтакте, VK Fest
На синюю дорожку VK Fest выйдут десятки знаменитостей

Посетители VK Fest увидят выступления десятка артистов на синей дорожке

© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеVK Fest 2025
VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
VK Fest 2025
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Впервые шоу синей дорожки откроется для всех посетителей фестиваля. Ведущими станут Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский, Олег Пилягин, Александр Рогов и Алексей Сухарев. На дорожке выступят "Бонд с кнопкой", Любовь Успенская, TIGO, Николай Расторгуев, Тима ищет свет, "Город 312", ТРАВМА, Шура, АY YOLA, Катя Лель, Лариса Долина и другие звёзды. В официальном сообществе VK Fest ВКонтакте пройдёт эксклюзивная трансляция шоу.
Синяя дорожка в этом году посвящена 10-летию фестиваля. Дресс-код для гостей — "Выглядеть на 10 из 10". Зрителей ждут эффектные появления селебрити в образах, созданных специально для VK Fest. Свои луки они обсудят со звёздными стилистами Александром Роговым и Алексеем Сухаревым.
Посетители на фестивале VK FEST в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
VK Fest объявил артистов шоу VK Мегамикс в Москве
3 июля, 11:38
На дорожке пройдут выступления артистов и музыкальные перформансы.
"Синяя дорожка VK Fest каждый год отражает главные тренды — от культуры и музыки до технологий и стиля. В юбилейный год фестиваля она сохраняет привычный формат, но приобретает новое значение: теперь это не просто место встречи артистов и прессы, а часть большого шоу с участием зрителей. Уникальные выступления, которые можно будет увидеть только здесь, превратят синюю дорожку в одно из самых громких светских событий этого лета. И впервые в истории она будет открыта для гостей московского феста — чтобы каждый почувствовал себя частью праздника", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Среди приглашённых гостей IOWA, MONA, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Лариса Долина, NEMIGA, Ирина Дубцова, Анна Седокова, NAVAI, NANSI & SIDOROV, Никита Нагорный, Симона Юнусова, Маш Милаш, Алексей Жидковский, Ольга Парфенюк, Наташа Борисова и Саша Муратова, Дима Масленников, Катя Адушкина, Регина Тодоренко, Денис и Елена Кукояки, Ольга Бузова и другие селебрити.
Синяя дорожка будет работать на территории фестиваля 19 и 20 июля. Начало шоу — в 16:00 в оба дня. Одновременно трансляции дефиле начнутся в официальном сообществе VK Fest.
VK Fest уже состоялся в Челябинске, Сириусе, Казани и Санкт-Петербурге. Тур по городам России завершится в московских "Лужниках" 19 и 20 июля. Выступления артистов Синей и Белой сцен можно увидеть в сообществе фестиваля — там пройдут прямые трансляции. Билеты и другие новости VK Fest доступны на vkfest.ru
Посетители на фестивале VK Fest - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Фандом Фест ВКонтакте примет участие в VK Fest
25 июня, 14:02
 
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