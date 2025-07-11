https://ria.ru/20250711/elektrostal-2028505375.html

В Электростали задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки

В Электростали задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки - РИА Новости, 11.07.2025

В Электростали задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки

Полицейские задержали жителя подмосковной Электростали, который подозревается в том, что в ходе ссоры забил до смерти знакомую, а потом расчленил ее и часть... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:24:00+03:00

2025-07-11T10:24:00+03:00

2025-07-11T10:24:00+03:00

происшествия

электросталь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя подмосковной Электростали, который подозревается в том, что в ходе ссоры забил до смерти знакомую, а потом расчленил ее и часть останков выбросил в мусорку, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что женщина 1957 года рождения ушла из дома и не выходит на связь. Правоохранители организовали поиски пропавшей, в ходе которых по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан знакомый и ровесник пропавшей. "Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. После этого он расчленил тело и выбросил часть фрагментов в контейнеры для мусора, а часть закопал", - говорится в сообщении. Гражданин доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240924/ubiystvo-1974489299.html

электросталь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, электросталь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)