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В Электростали задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки - РИА Новости, 11.07.2025
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10:24 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/elektrostal-2028505375.html
В Электростали задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки
В Электростали задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки - РИА Новости, 11.07.2025
В Электростали задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки
Полицейские задержали жителя подмосковной Электростали, который подозревается в том, что в ходе ссоры забил до смерти знакомую, а потом расчленил ее и часть... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:24:00+03:00
2025-07-11T10:24:00+03:00
происшествия
электросталь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя подмосковной Электростали, который подозревается в том, что в ходе ссоры забил до смерти знакомую, а потом расчленил ее и часть останков выбросил в мусорку, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что женщина 1957 года рождения ушла из дома и не выходит на связь. Правоохранители организовали поиски пропавшей, в ходе которых по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан знакомый и ровесник пропавшей. "Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. После этого он расчленил тело и выбросил часть фрагментов в контейнеры для мусора, а часть закопал", - говорится в сообщении. Гражданин доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240924/ubiystvo-1974489299.html
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происшествия, электросталь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Электросталь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Электростали задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки

В Электростали задержали подозреваемого в убийстве и расчленении пенсионерки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя подмосковной Электростали, который подозревается в том, что в ходе ссоры забил до смерти знакомую, а потом расчленил ее и часть останков выбросил в мусорку, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
В дежурную часть полиции поступило сообщение, что женщина 1957 года рождения ушла из дома и не выходит на связь. Правоохранители организовали поиски пропавшей, в ходе которых по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан знакомый и ровесник пропавшей.
"Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. После этого он расчленил тело и выбросил часть фрагментов в контейнеры для мусора, а часть закопал", - говорится в сообщении.
Гражданин доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияЭлектростальМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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