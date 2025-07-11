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"Это показали все экраны": что рассказал Паулс о Пугачевой - РИА Новости, 11.07.2025
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19:15 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ekrany-2028649804.html
"Это показали все экраны": что рассказал Паулс о Пугачевой
"Это показали все экраны": что рассказал Паулс о Пугачевой - РИА Новости, 11.07.2025
"Это показали все экраны": что рассказал Паулс о Пугачевой
Легендарный композитор решился на откровения, которые потрясли всех поклонников советской эстрады. Впервые за десятилетия Раймонд Паулс приоткрыл завесу тайн... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:15:00+03:00
2025-07-11T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Легендарный композитор решился на откровения, которые потрясли всех поклонников советской эстрады. Впервые за десятилетия Раймонд Паулс приоткрыл завесу тайн закулисья и рассказал правду о звездах, с которыми создавал хиты. Что заставило маэстро нарушить молчание? И какие шокирующие подробности о Пугачевой и Ротару он решил обнародовать?Исповедь после утратыТолчком к откровенному разговору стала личная трагедия. После смерти супруги Светланы композитор впервые согласился дать подробное интервью о своей жизни и работе со звездами советской эстрады. Беседу для латвийского Retro FM провел журналист Евгений Вавилов, который признался, что бегал по храмам и ставил свечки, чтобы уговорить Паулса на разговор.Утрата жены, которая была не только спутницей, но и главной опорой в творчестве, заставила маэстро переосмыслить прожитые годы. Светлана была его критиком, поддержкой и музой одновременно. Ее уход открыл в композиторе потребность поделиться тем, что долгие годы держал в тайне."Многие события остаются неизвестными широкой публике", — объяснил он необходимость раскрыть правду о той эпохе.Примадонна без церемонийСамые яркие откровения касались Аллы Пугачевой. Паулс развеял романтический образ примадонны, показав ее с неожиданной стороны."Алла была со своим характером. Ко мне она относилась по-другому. Но часто была грубой", — признался композитор. Он вспомнил, как певица могла материться, если вовремя не включали микрофон, и тут же выносила вердикт: "Уволен".Паулс подчеркнул разницу в менталитете: "Словом, вела себя как звезда. А у них там свои законы. Мы, из Прибалтики, как из деревни приехали. Я никогда не требовал, чтобы мне пригнали к машине самолет, как это делали они".Композитор вспоминал, как Пугачева могла часами обсуждать с ним детали песен, стремясь добиться именно того звучания, которое задумала. Ее требовательность становилась настоящим испытанием для многих, привыкших к более расслабленному отношению к творчеству.Особенно запомнился композитору один из его юбилейных концертов с участием Пугачевой. "Там Алла орала на меня: 'Я задумала в этом месте подарить тебе цветы, а ты вылез раньше'", — делился воспоминаниями маэстро.Скандальная фраза на всю странуНо самый шокирующий эпизод произошел прямо на сцене во время совместного выступления. Паулс и Пугачева играли на фортепиано, сидя на одном стуле, когда примадонна на чистом русском заявила: "Подвинь свою ж*пу дальше"."И это прошло по всем экранам страны", — вспоминал композитор. Несмотря на все сложности характера, он всегда относился к Пугачевой с уважением, признавая ее профессионализм и целеустремленность.Упущенные миллионыОткровенно поделился Паулс и своими сожалениями о финансовой стороне творчества. Наблюдая за богатством звезд, он понимал, что сам упустил множество возможностей заработать на своих хитах."На одной песне "Миллион алых роз" можно было заработать миллионы, как это делали они. Но я все упустил", — вздохнул маэстро. Он признался, что всю жизнь больше погружался в музыку, чем в ее коммерческую составляющую, в то время как коллеги умели использовать свои возможности для обогащения.Композитор осознавал, что его творения стали частью народного достояния, но материального благополучия это не принесло.Светлое исключениеНа фоне сложных характеров звезд особняком стоят воспоминания об Андрее Миронове. "Андрей был выдающейся личностью, очень интересным человеком. Он не имел музыкальных данных, но от его пения было невозможно оторваться", — с особым теплом говорил маэстро.Миронов стал для Паулса примером того, как обаяние и искренность могут компенсировать отсутствие академического образования.Ротару и криминальный авторитетСамые сенсационные откровения касались Софии Ротару — главной соперницы Пугачевой. Паулс раскрыл шокирующие подробности о том, кто помогал певице продвигать карьеру."Не секрет, что главной соперницей Пугачевой всегда была София Ротару. И, по словам Паулса, зарабатывать Софии Михайловне помогали бандиты", — рассказал композитор.Он вспомнил конкретный эпизод: "Ротару хотела петь "Танец на барабане". И приехала ко мне с Япончиком договариваться об этой песне. Знаете такого человека — Япончика?"Япончик — это Вячеслав Иваньков, известный криминальный авторитет, который дружил со многими артистами, включая Иосифа Кобзона и Александра Розенбаума. Маэстро подчеркнул, что за хиты, приносившие хорошие деньги, боролись даже представители криминального мира.Композитор не осуждал артистов за такие связи, но признавал, что сам не хотел иметь с этим ничего общего. "Для меня важнее было творчество и музыка, чем деньги, которые могли прийти через такие сомнительные связи", — объяснил свою позицию Паулс.Эти откровения приоткрыли завесу над теневой стороной советского шоу-бизнеса, где талант соседствовал с жестокостью, а музыка — с криминалом. Раймонд Паулс остался верен искусству, но заплатил за это упущенными миллионами и дворцами, которые получили более предприимчивые коллеги.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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60
353
60

"Это показали все экраны": что рассказал Паулс о Пугачевой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Раймонд Паулс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Легендарный композитор решился на откровения, которые потрясли всех поклонников советской эстрады. Впервые за десятилетия Раймонд Паулс приоткрыл завесу тайн закулисья и рассказал правду о звездах, с которыми создавал хиты. Что заставило маэстро нарушить молчание? И какие шокирующие подробности о Пугачевой и Ротару он решил обнародовать?

Исповедь после утраты

Толчком к откровенному разговору стала личная трагедия. После смерти супруги Светланы композитор впервые согласился дать подробное интервью о своей жизни и работе со звездами советской эстрады. Беседу для латвийского Retro FM провел журналист Евгений Вавилов, который признался, что бегал по храмам и ставил свечки, чтобы уговорить Паулса на разговор.
© РИА Новости / Владимир Саар | Перейти в медиабанкОткрытие международного конкурса "Новая волна" в Юрмале
Открытие международного конкурса Новая волна в Юрмале - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Саар
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Открытие международного конкурса "Новая волна" в Юрмале
Утрата жены, которая была не только спутницей, но и главной опорой в творчестве, заставила маэстро переосмыслить прожитые годы. Светлана была его критиком, поддержкой и музой одновременно. Ее уход открыл в композиторе потребность поделиться тем, что долгие годы держал в тайне.
"Многие события остаются неизвестными широкой публике", — объяснил он необходимость раскрыть правду о той эпохе.

Примадонна без церемоний

Самые яркие откровения касались Аллы Пугачевой. Паулс развеял романтический образ примадонны, показав ее с неожиданной стороны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева
"Алла была со своим характером. Ко мне она относилась по-другому. Но часто была грубой", — признался композитор. Он вспомнил, как певица могла материться, если вовремя не включали микрофон, и тут же выносила вердикт: "Уволен".
Паулс подчеркнул разницу в менталитете: "Словом, вела себя как звезда. А у них там свои законы. Мы, из Прибалтики, как из деревни приехали. Я никогда не требовал, чтобы мне пригнали к машине самолет, как это делали они".
Композитор вспоминал, как Пугачева могла часами обсуждать с ним детали песен, стремясь добиться именно того звучания, которое задумала. Ее требовательность становилась настоящим испытанием для многих, привыкших к более расслабленному отношению к творчеству.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкЭстрадная певица Алла Пугачева на репетиции новой песни
Эстрадная певица Алла Пугачева на репетиции новой песни - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Эстрадная певица Алла Пугачева на репетиции новой песни
Особенно запомнился композитору один из его юбилейных концертов с участием Пугачевой. "Там Алла орала на меня: 'Я задумала в этом месте подарить тебе цветы, а ты вылез раньше'", — делился воспоминаниями маэстро.

Скандальная фраза на всю страну

Но самый шокирующий эпизод произошел прямо на сцене во время совместного выступления. Паулс и Пугачева играли на фортепиано, сидя на одном стуле, когда примадонна на чистом русском заявила: "Подвинь свою ж*пу дальше".
"И это прошло по всем экранам страны", — вспоминал композитор. Несмотря на все сложности характера, он всегда относился к Пугачевой с уважением, признавая ее профессионализм и целеустремленность.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтудент во время занятий в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова
Студент во время занятий в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Студент во время занятий в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова

Упущенные миллионы

Откровенно поделился Паулс и своими сожалениями о финансовой стороне творчества. Наблюдая за богатством звезд, он понимал, что сам упустил множество возможностей заработать на своих хитах.
"На одной песне "Миллион алых роз" можно было заработать миллионы, как это делали они. Но я все упустил", — вздохнул маэстро. Он признался, что всю жизнь больше погружался в музыку, чем в ее коммерческую составляющую, в то время как коллеги умели использовать свои возможности для обогащения.
Композитор осознавал, что его творения стали частью народного достояния, но материального благополучия это не принесло.
© Фото : Никита ПалшковАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Никита Палшков
Алла Пугачева

Светлое исключение

На фоне сложных характеров звезд особняком стоят воспоминания об Андрее Миронове. "Андрей был выдающейся личностью, очень интересным человеком. Он не имел музыкальных данных, но от его пения было невозможно оторваться", — с особым теплом говорил маэстро.
Миронов стал для Паулса примером того, как обаяние и искренность могут компенсировать отсутствие академического образования.
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
Народный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Безумный день, или Женитьба Фигаро - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Рыбаков
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Народный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро"

Ротару и криминальный авторитет

Самые сенсационные откровения касались Софии Ротару — главной соперницы Пугачевой. Паулс раскрыл шокирующие подробности о том, кто помогал певице продвигать карьеру.
"Не секрет, что главной соперницей Пугачевой всегда была София Ротару. И, по словам Паулса, зарабатывать Софии Михайловне помогали бандиты", — рассказал композитор.
Он вспомнил конкретный эпизод: "Ротару хотела петь "Танец на барабане". И приехала ко мне с Япончиком договариваться об этой песне. Знаете такого человека — Япончика?"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевица София Ротару на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Певица София Ротару на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Певица София Ротару на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Япончик — это Вячеслав Иваньков, известный криминальный авторитет, который дружил со многими артистами, включая Иосифа Кобзона и Александра Розенбаума. Маэстро подчеркнул, что за хиты, приносившие хорошие деньги, боролись даже представители криминального мира.
Композитор не осуждал артистов за такие связи, но признавал, что сам не хотел иметь с этим ничего общего. "Для меня важнее было творчество и музыка, чем деньги, которые могли прийти через такие сомнительные связи", — объяснил свою позицию Паулс.
© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
Эти откровения приоткрыли завесу над теневой стороной советского шоу-бизнеса, где талант соседствовал с жестокостью, а музыка — с криминалом. Раймонд Паулс остался верен искусству, но заплатил за это упущенными миллионами и дворцами, которые получили более предприимчивые коллеги.
 
 
 
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