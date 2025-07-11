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Ефимов: в Москве выросло число оформлений градпланов участков для ИЖС

Ефимов: в Москве выросло число оформлений градпланов участков для ИЖС - РИА Новости, 11.07.2025

Ефимов: в Москве выросло число оформлений градпланов участков для ИЖС

Количество оформлений градостроительных планов участков для ИЖС в Москве выросло в первом полугодии 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:06:00+03:00

2025-07-11T15:06:00+03:00

2025-07-11T15:06:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Количество оформлений градостроительных планов участков для ИЖС в Москве выросло в первом полугодии 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до более чем 2,2 тысячи, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по июнь этого года было оформлено свыше 2,2 тысячи градостроительных планов земельных участков для возведения объектов индивидуального жилищного строительства. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, около 90% всех заявок на оформление ГПЗУ поступило от физлиц, что говорит о росте числа семей, заинтересованных в собственных домах как способе улучшения жилищных условий.Больше всего градостроительных планов для ИЖС было оформлено для территорий в Новой Москве: в Новомосковском округе - почти 900, в Троицком - 1,1 тысячи, добавляется в сообщении.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)