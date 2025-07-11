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Ефимов: в Москве выросло число оформлений градпланов участков для ИЖС - РИА Новости, 11.07.2025
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15:06 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/efimov-2028545800.html
Ефимов: в Москве выросло число оформлений градпланов участков для ИЖС
Ефимов: в Москве выросло число оформлений градпланов участков для ИЖС - РИА Новости, 11.07.2025
Ефимов: в Москве выросло число оформлений градпланов участков для ИЖС
Количество оформлений градостроительных планов участков для ИЖС в Москве выросло в первом полугодии 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:06:00+03:00
2025-07-11T15:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Количество оформлений градостроительных планов участков для ИЖС в Москве выросло в первом полугодии 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до более чем 2,2 тысячи, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по июнь этого года было оформлено свыше 2,2 тысячи градостроительных планов земельных участков для возведения объектов индивидуального жилищного строительства. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, около 90% всех заявок на оформление ГПЗУ поступило от физлиц, что говорит о росте числа семей, заинтересованных в собственных домах как способе улучшения жилищных условий.Больше всего градостроительных планов для ИЖС было оформлено для территорий в Новой Москве: в Новомосковском округе - почти 900, в Троицком - 1,1 тысячи, добавляется в сообщении.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве выросло число оформлений градпланов участков для ИЖС

Ефимов: в Москве выросло количество оформлений градпланов участков для ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Количество оформлений градостроительных планов участков для ИЖС в Москве выросло в первом полугодии 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до более чем 2,2 тысячи, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по июнь этого года было оформлено свыше 2,2 тысячи градостроительных планов земельных участков для возведения объектов индивидуального жилищного строительства. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, около 90% всех заявок на оформление ГПЗУ поступило от физлиц, что говорит о росте числа семей, заинтересованных в собственных домах как способе улучшения жилищных условий.
Больше всего градостроительных планов для ИЖС было оформлено для территорий в Новой Москве: в Новомосковском округе - почти 900, в Троицком - 1,1 тысячи, добавляется в сообщении.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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