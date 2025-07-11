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Ефимов: два участка выделены для создания производств на востоке Москвы

Ефимов: два участка выделены для создания производств на востоке Москвы - РИА Новости, 11.07.2025

Ефимов: два участка выделены для создания производств на востоке Москвы

Два участка в московских районах Новокосино и Косино-Ухтомский предоставлены инвесторам по льготной ставке аренды для реализации масштабных инвестпроектов... РИА Новости, 11.07.2025

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владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Два участка в московских районах Новокосино и Косино-Ухтомский предоставлены инвесторам по льготной ставке аренды для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года на востоке столицы инвесторам выделено два участка в рамках МаИП для строительства производств по льготной ставке один рубль в год. Им предоставлено 1,86 гектара земли для возведения промышленного комплекса и предприятия по выпуску электронного оборудования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что общая площадь объектов составит 34 тысячи "квадратов". На новых производствах создадут до 350 рабочих мест.Участки находятся на Салтыковской улице. Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что в Новокосино выделено 0,86 гектара для возведения промышленного комплекса, а в Косино-Ухтомском - один гектар для предприятия по выпуску электронной аппаратуры.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы