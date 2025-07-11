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Ефимов: портал программы КРТ посетили более 850 тысяч раз - РИА Новости, 11.07.2025
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09:12 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/efimov-2028433207.html
Ефимов: портал программы КРТ посетили более 850 тысяч раз
Ефимов: портал программы КРТ посетили более 850 тысяч раз - РИА Новости, 11.07.2025
Ефимов: портал программы КРТ посетили более 850 тысяч раз
Московский портал программы КРТ за год с небольшим с момента открытия посетили более 850 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:12:00+03:00
2025-07-11T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Московский портал программы КРТ за год с небольшим с момента открытия посетили более 850 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Официальный портал московской программы комплексного развития территорий (КРТ) начал работать в мае прошлого года. Как рассказал заммэра, с момента открытия ресурса его посетили 283 тысячи уникальных пользователей из 81 российского региона, которые открыли портал 852 тысячи раз."Помимо жителей Москвы и Московской области, портал чаще других посещали пользователи из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей. Это говорит об интересе к передовому градостроительному опыту столицы со стороны крупных российских регионов. Кроме того, на ресурсе отмечается активность и зарубежных пользователей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.На сайте можно найти всю необходимую информацию о программе КРТ в Москве, различные сценарии развития территорий, интерактивную карту проектов и актуальные новости о ходе их реализации.Как отмечается в сообщении, полезную информацию на сайте могут найти потенциальные инвесторы, правообладатели земли и недвижимости в границах проектов КРТ, а также все, кто интересуется урбанистикой и строительной отраслью,В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Первый договор КРТ был заключен в июле 2020 года. Он предусматривает реорганизацию почти 6 гектаров в бывшей промзоне "Октябрьское Поле". Как рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин, помимо указанного проекта, активные строительные работы идут еще на шести площадках: в районах Войковский, Тимирязевский, Хорошёвский, Печатники, Зюзино и Троицк.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: портал программы КРТ посетили более 850 тысяч раз

Ефимов: московский портал программы КРТ посетили более 850 тысяч раз

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Московский портал программы КРТ за год с небольшим с момента открытия посетили более 850 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Официальный портал московской программы комплексного развития территорий (КРТ) начал работать в мае прошлого года. Как рассказал заммэра, с момента открытия ресурса его посетили 283 тысячи уникальных пользователей из 81 российского региона, которые открыли портал 852 тысячи раз.
"Помимо жителей Москвы и Московской области, портал чаще других посещали пользователи из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей. Это говорит об интересе к передовому градостроительному опыту столицы со стороны крупных российских регионов. Кроме того, на ресурсе отмечается активность и зарубежных пользователей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
На сайте можно найти всю необходимую информацию о программе КРТ в Москве, различные сценарии развития территорий, интерактивную карту проектов и актуальные новости о ходе их реализации.
Как отмечается в сообщении, полезную информацию на сайте могут найти потенциальные инвесторы, правообладатели земли и недвижимости в границах проектов КРТ, а также все, кто интересуется урбанистикой и строительной отраслью,
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Первый договор КРТ был заключен в июле 2020 года. Он предусматривает реорганизацию почти 6 гектаров в бывшей промзоне "Октябрьское Поле". Как рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин, помимо указанного проекта, активные строительные работы идут еще на шести площадках: в районах Войковский, Тимирязевский, Хорошёвский, Печатники, Зюзино и Троицк.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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