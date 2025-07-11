Ефимов: портал программы КРТ посетили более 850 тысяч раз
Ефимов: московский портал программы КРТ посетили более 850 тысяч раз
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Московский портал программы КРТ за год с небольшим с момента открытия посетили более 850 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Официальный портал московской программы комплексного развития территорий (КРТ) начал работать в мае прошлого года. Как рассказал заммэра, с момента открытия ресурса его посетили 283 тысячи уникальных пользователей из 81 российского региона, которые открыли портал 852 тысячи раз.
"Помимо жителей Москвы и Московской области, портал чаще других посещали пользователи из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей. Это говорит об интересе к передовому градостроительному опыту столицы со стороны крупных российских регионов. Кроме того, на ресурсе отмечается активность и зарубежных пользователей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
На сайте можно найти всю необходимую информацию о программе КРТ в Москве, различные сценарии развития территорий, интерактивную карту проектов и актуальные новости о ходе их реализации.
Как отмечается в сообщении, полезную информацию на сайте могут найти потенциальные инвесторы, правообладатели земли и недвижимости в границах проектов КРТ, а также все, кто интересуется урбанистикой и строительной отраслью,
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Первый договор КРТ был заключен в июле 2020 года. Он предусматривает реорганизацию почти 6 гектаров в бывшей промзоне "Октябрьское Поле". Как рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин, помимо указанного проекта, активные строительные работы идут еще на шести площадках: в районах Войковский, Тимирязевский, Хорошёвский, Печатники, Зюзино и Троицк.