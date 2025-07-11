https://ria.ru/20250711/dubinskiy-2028701702.html

В Раде инициировали увольнение депутата Дубинского

В Раде инициировали увольнение депутата Дубинского - РИА Новости, 11.07.2025

В Раде инициировали увольнение депутата Дубинского

Комитет Верховной рады инициировал увольнение находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене депутата Александра Дубинского с поста заместителя председателя и... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:40:00+03:00

2025-07-11T23:40:00+03:00

2025-07-11T23:40:00+03:00

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киев

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Верховной рады инициировал увольнение находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене депутата Александра Дубинского с поста заместителя председателя и члена налогового комитета, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Наш налоговый комитет наконец-то дошел до того, чтобы исключить Александра Дубинского из должности заместителя комитета и состава", - написал Железняк в своем Telegram-канале, при этом добавив, что не уверен в том, что решение будет комитетским.По его словам, согласно процедуре отзыва члена комитета, назначенного по партийной квоте, именно партия "Слуга народа" должна и отозвать Дубинского. Дубинский 2 мая сообщал, что через суд восстановил право исполнять свои депутатские полномочия, в частности, ему предоставлено право вносить на рассмотрение в парламент проекты законов. СБУ сообщала 3 ноября 2023 года, что предъявила обвинение Дубинскому и его сообщнику в незаконной переправке мужчин призывного возврата за границу через подконтрольную им общественную организацию. В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене Дубинскому в виде содержания под стражей.

https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024976062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, александр дубинский, верховная рада украины, служба безопасности украины