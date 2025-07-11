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В Раде инициировали увольнение депутата Дубинского - РИА Новости, 11.07.2025
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23:40 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/dubinskiy-2028701702.html
В Раде инициировали увольнение депутата Дубинского
В Раде инициировали увольнение депутата Дубинского - РИА Новости, 11.07.2025
В Раде инициировали увольнение депутата Дубинского
Комитет Верховной рады инициировал увольнение находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене депутата Александра Дубинского с поста заместителя председателя и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:40:00+03:00
2025-07-11T23:40:00+03:00
в мире
киев
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Верховной рады инициировал увольнение находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене депутата Александра Дубинского с поста заместителя председателя и члена налогового комитета, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. &quot;Наш налоговый комитет наконец-то дошел до того, чтобы исключить Александра Дубинского из должности заместителя комитета и состава&quot;, - написал Железняк в своем Telegram-канале, при этом добавив, что не уверен в том, что решение будет комитетским.По его словам, согласно процедуре отзыва члена комитета, назначенного по партийной квоте, именно партия "Слуга народа" должна и отозвать Дубинского. Дубинский 2 мая сообщал, что через суд восстановил право исполнять свои депутатские полномочия, в частности, ему предоставлено право вносить на рассмотрение в парламент проекты законов. СБУ сообщала 3 ноября 2023 года, что предъявила обвинение Дубинскому и его сообщнику в незаконной переправке мужчин призывного возврата за границу через подконтрольную им общественную организацию. В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене Дубинскому в виде содержания под стражей.
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в мире, киев, александр дубинский, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде инициировали увольнение депутата Дубинского

В Раде хотят снять находящегося в СИЗО депутата Дубинского с депутатских постов

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Верховной рады инициировал увольнение находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене депутата Александра Дубинского с поста заместителя председателя и члена налогового комитета, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«

"Наш налоговый комитет наконец-то дошел до того, чтобы исключить Александра Дубинского из должности заместителя комитета и состава", - написал Железняк в своем Telegram-канале, при этом добавив, что не уверен в том, что решение будет комитетским.

По его словам, согласно процедуре отзыва члена комитета, назначенного по партийной квоте, именно партия "Слуга народа" должна и отозвать Дубинского.
Дубинский 2 мая сообщал, что через суд восстановил право исполнять свои депутатские полномочия, в частности, ему предоставлено право вносить на рассмотрение в парламент проекты законов.
СБУ сообщала 3 ноября 2023 года, что предъявила обвинение Дубинскому и его сообщнику в незаконной переправке мужчин призывного возврата за границу через подконтрольную им общественную организацию. В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене Дубинскому в виде содержания под стражей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Дубинский обвинил Зеленского в затягивании рассмотрения иска о выборах
23 июня, 23:33
 
В миреКиевАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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