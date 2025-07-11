https://ria.ru/20250711/dtp-2028694958.html

После ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело

После ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.07.2025

После ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело

Уголовное дело по ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Домодедове возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, сообщило главное следственное... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:32:00+03:00

2025-07-11T22:32:00+03:00

2025-07-11T22:38:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело по ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Домодедове возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, сообщило главное следственное управление СК по Московской области.Ранее подмосковная полиция сообщала, что водитель погиб в ДТП с автобусом в подмосковном Домодедове, за медицинской помощью обратились семь пассажиров. В экстренных службах добавили, что в результате ДТП 14 человек пострадали."В городском округе Домодедово возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В СК отметили, что на место происшествия выехали следователи. Число пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250711/dtp-2028694714.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), россия