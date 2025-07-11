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После ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело
После ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.07.2025
После ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело
Уголовное дело по ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Домодедове возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, сообщило главное следственное... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:32:00+03:00
2025-07-11T22:32:00+03:00
2025-07-11T22:38:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело по ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Домодедове возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, сообщило главное следственное управление СК по Московской области.Ранее подмосковная полиция сообщала, что водитель погиб в ДТП с автобусом в подмосковном Домодедове, за медицинской помощью обратились семь пассажиров. В экстренных службах добавили, что в результате ДТП 14 человек пострадали."В городском округе Домодедово возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В СК отметили, что на место происшествия выехали следователи. Число пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
После ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело
ГСУ СК: после ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело