Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 11.07.2025 (обновлено: 23:46 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/dtp-2028694714.html
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов - РИА Новости, 11.07.2025
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов
На Бережковской набережной в Москве автомобиль наехал на пешеходов, пострадали не менее пяти человек, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:29:00+03:00
2025-07-11T23:46:00+03:00
происшествия
авто
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028696282_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_adb4eb9d3d494d542e99d260034d217c.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Бережковской набережной в Москве автомобиль наехал на пешеходов, пострадали не менее пяти человек, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.&quot;На Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей восьми-десяти&quot;, — говорится в публикации.На месте работают бригады скорой помощи, добавили в ведомстве.Позже там уточнили, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, их доставили в Боткинскую больницу и городские клинические больницы № 1 и № 67. Двух детей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Клинику доктора Рошаля.По информации прокуратуры Москвы, водитель выехал на переход на красный сигнал светофора, а затем скрылся.Столичный главк Следственного комитета начал проверку.
https://ria.ru/20250710/dtp-2028432165.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028696282_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_961c9c91918a10dbccfc9467a3ef71e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Москве на Бережковской набережной кроссовер сбил пешеходов, пострадали пятеро

© Фото : депздрав МосквыДТП на Бережковской набережной в Москве
ДТП на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : депздрав Москвы
ДТП на Бережковской набережной в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Бережковской набережной в Москве автомобиль наехал на пешеходов, пострадали не менее пяти человек, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«

"На Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей восьми-десяти", — говорится в публикации.

На месте работают бригады скорой помощи, добавили в ведомстве.
Позже там уточнили, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, их доставили в Боткинскую больницу и городские клинические больницы № 1 и № 67. Двух детей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Клинику доктора Рошаля.
По информации прокуратуры Москвы, водитель выехал на переход на красный сигнал светофора, а затем скрылся.
Столичный главк Следственного комитета начал проверку.
ДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе
10 июля, 19:00
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала