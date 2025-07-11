https://ria.ru/20250711/dtp-2028694714.html
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов - РИА Новости, 11.07.2025
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов
На Бережковской набережной в Москве автомобиль наехал на пешеходов, пострадали не менее пяти человек, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:29:00+03:00
2025-07-11T22:29:00+03:00
2025-07-11T23:46:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На Бережковской набережной в Москве автомобиль наехал на пешеходов, пострадали не менее пяти человек, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."На Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей восьми-десяти", — говорится в публикации.На месте работают бригады скорой помощи, добавили в ведомстве.Позже там уточнили, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, их доставили в Боткинскую больницу и городские клинические больницы № 1 и № 67. Двух детей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Клинику доктора Рошаля.По информации прокуратуры Москвы, водитель выехал на переход на красный сигнал светофора, а затем скрылся.Столичный главк Следственного комитета начал проверку.
https://ria.ru/20250710/dtp-2028432165.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов
В Москве на Бережковской набережной кроссовер сбил пешеходов, пострадали пятеро