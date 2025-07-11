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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем - РИА Новости, 11.07.2025
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:54:00+03:00
2025-07-11T14:54:00+03:00
2025-07-11T15:00:00+03:00
черное море
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безопасность
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. "11 июля т.г. около 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем
МО РФ: силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над Черным морем