https://ria.ru/20250711/dron-2028574606.html

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем - РИА Новости, 11.07.2025

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:54:00+03:00

2025-07-11T14:54:00+03:00

2025-07-11T15:00:00+03:00

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. "11 июля т.г. около 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность