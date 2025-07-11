https://ria.ru/20250711/dron-2028536237.html

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью - РИА Новости, 11.07.2025

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью

Дежурные средства российской ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника над Брянской областью и три - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:33:00+03:00

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2025-07-11T12:35:00+03:00

россия

безопасность

брянская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника над Брянской областью и три - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."11 июля т.г. в период с 11.00 мск до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Брянской области и три БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

республика крым

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2025

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россия, безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)