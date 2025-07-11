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Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью - РИА Новости, 11.07.2025
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника над Брянской областью и три - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:33:00+03:00
2025-07-11T12:33:00+03:00
2025-07-11T12:35:00+03:00
россия
безопасность
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника над Брянской областью и три - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."11 июля т.г. в период с 11.00 мск до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Брянской области и три БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью
МО РФ: силы ПВО сбили 7 БПЛА ВСУ над Крымом и Брянской областью