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Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью - РИА Новости, 11.07.2025
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11:37 11.07.2025 (обновлено: 11:41 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/dron-2028522968.html
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью - РИА Новости, 11.07.2025
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:37:00+03:00
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безопасность
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого июля т.г. в период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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брянская область
республика крым
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безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили 4 БПЛА ВСУ над Крымом и Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого июля т.г. в период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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БезопасностьБрянская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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