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Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью - РИА Новости, 11.07.2025
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:37:00+03:00
2025-07-11T11:37:00+03:00
2025-07-11T11:41:00+03:00
безопасность
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого июля т.г. в период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
МО РФ: силы ПВО уничтожили 4 БПЛА ВСУ над Крымом и Брянской областью