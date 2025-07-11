https://ria.ru/20250711/dokument-2028640938.html

Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ

Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ - РИА Новости, 11.07.2025

Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ

Русский язык объединяет многонациональный народ РФ и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира, говорится в указе президента РФ,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:48:00+03:00

2025-07-11T17:48:00+03:00

2025-07-11T17:59:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Русский язык объединяет многонациональный народ РФ и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира, говорится в указе президента РФ, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Русский язык является национальным достоянием России, важным элементом российской и мировой культуры, объединяющим многонациональный народ Российской Федерации и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028644945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество