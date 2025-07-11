https://ria.ru/20250711/dokument-2028640938.html
Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ
Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ - РИА Новости, 11.07.2025
Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ
Русский язык объединяет многонациональный народ РФ и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира, говорится в указе президента РФ,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:48:00+03:00
2025-07-11T17:48:00+03:00
2025-07-11T17:59:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Русский язык объединяет многонациональный народ РФ и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира, говорится в указе президента РФ, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Русский язык является национальным достоянием России, важным элементом российской и мировой культуры, объединяющим многонациональный народ Российской Федерации и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира", - говорится в документе.
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Документ: русский язык объединяет многонациональный российский народ
Русский язык объединяет многонациональный российский народ с другими