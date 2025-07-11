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Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2025
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12:11 11.07.2025
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Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2025
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 530 военных Украины, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:11:00+03:00
2025-07-11T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 530 военных Украины, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. Уничтожены до 530-ти военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за неделю потеряли до 530 военных в зоне действия группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 530 военных Украины, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. Уничтожены до 530-ти военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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