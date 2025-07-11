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Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2025
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 530 военных Украины, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:11:00+03:00
2025-07-11T12:11:00+03:00
2025-07-11T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 530 военных Украины, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. Уничтожены до 530-ти военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за неделю потеряли до 530 военных в зоне действия группировки "Днепр"