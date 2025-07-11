https://ria.ru/20250711/dnepr-2028531695.html

Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2025

Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 530 военных Украины, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:11:00+03:00

2025-07-11T12:11:00+03:00

2025-07-11T12:11:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 530 военных Украины, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. Уничтожены до 530-ти военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины