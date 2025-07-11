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Солнцев и Лут вручили дипломы выпускникам Оренбургского аграрного вуза - РИА Новости, 11.07.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:10 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/diplomy-2028599427.html
Солнцев и Лут вручили дипломы выпускникам Оренбургского аграрного вуза
Солнцев и Лут вручили дипломы выпускникам Оренбургского аграрного вуза - РИА Новости, 11.07.2025
Солнцев и Лут вручили дипломы выпускникам Оренбургского аграрного вуза
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут вручили дипломы выпускникам местного аграрного... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:10:00+03:00
2025-07-11T16:10:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
оксана лут
выпускники
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут вручили дипломы выпускникам местного аграрного университета. "Рад приветствовать на оренбургской земле министра сельского хозяйства РФ Оксану Николаевну Лут. В течение дня посетим несколько важных объектов отрасли, обсудим вопросы подготовки кадров, поддержки аграриев, развития сельских территорий", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. Солнцев и Лут посетили Оренбургский государственный аграрный университет, где и прошла церемония вручения дипломов. Вуз готовит квалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, зоотехнии и смежных областях. "Это наша надежная опора в обеспечении агропромышленного комплекса региона новыми кадрами. Пожелал ребятам успехов в таком не простом, но очень нужном для Оренбуржья и страны деле. Важно, что есть запрос от сельхозпредприятий региона и молодежь, безусловно, ждут в наших территориях", – заявил Солнцев. Врио губернатора региона также подчеркнул, что нужно менять подходы в обучении и внедрять успешные практики, которые есть в России. При этом профориентационная работа должна начинаться со школы. "До 2030 года в Оренбургской области планируется создать десять агроклассов. Это хороший задел для подготовки новых поколений специалистов важнейшей для региона и страны отрасли", – сказал он.
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евгений солнцев, оксана лут, выпускники
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Оксана Лут, выпускники
Солнцев и Лут вручили дипломы выпускникам Оренбургского аграрного вуза

Солнцев и Лут выдали дипломы выпускникам Оренбургского аграрного университета

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВрио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут вручили дипломы выпускникам местного аграрного университета.
"Рад приветствовать на оренбургской земле министра сельского хозяйства РФ Оксану Николаевну Лут. В течение дня посетим несколько важных объектов отрасли, обсудим вопросы подготовки кадров, поддержки аграриев, развития сельских территорий", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
Солнцев и Лут посетили Оренбургский государственный аграрный университет, где и прошла церемония вручения дипломов.
Вуз готовит квалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, зоотехнии и смежных областях.
"Это наша надежная опора в обеспечении агропромышленного комплекса региона новыми кадрами. Пожелал ребятам успехов в таком не простом, но очень нужном для Оренбуржья и страны деле. Важно, что есть запрос от сельхозпредприятий региона и молодежь, безусловно, ждут в наших территориях", – заявил Солнцев.
Врио губернатора региона также подчеркнул, что нужно менять подходы в обучении и внедрять успешные практики, которые есть в России. При этом профориентационная работа должна начинаться со школы.
"До 2030 года в Оренбургской области планируется создать десять агроклассов. Это хороший задел для подготовки новых поколений специалистов важнейшей для региона и страны отрасли", – сказал он.
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