https://ria.ru/20250711/diplomy-2028599427.html

Солнцев и Лут вручили дипломы выпускникам Оренбургского аграрного вуза

Солнцев и Лут вручили дипломы выпускникам Оренбургского аграрного вуза - РИА Новости, 11.07.2025

Солнцев и Лут вручили дипломы выпускникам Оренбургского аграрного вуза

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут вручили дипломы выпускникам местного аграрного... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:10:00+03:00

2025-07-11T16:10:00+03:00

2025-07-11T16:10:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

оксана лут

выпускники

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут вручили дипломы выпускникам местного аграрного университета. "Рад приветствовать на оренбургской земле министра сельского хозяйства РФ Оксану Николаевну Лут. В течение дня посетим несколько важных объектов отрасли, обсудим вопросы подготовки кадров, поддержки аграриев, развития сельских территорий", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. Солнцев и Лут посетили Оренбургский государственный аграрный университет, где и прошла церемония вручения дипломов. Вуз готовит квалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, зоотехнии и смежных областях. "Это наша надежная опора в обеспечении агропромышленного комплекса региона новыми кадрами. Пожелал ребятам успехов в таком не простом, но очень нужном для Оренбуржья и страны деле. Важно, что есть запрос от сельхозпредприятий региона и молодежь, безусловно, ждут в наших территориях", – заявил Солнцев. Врио губернатора региона также подчеркнул, что нужно менять подходы в обучении и внедрять успешные практики, которые есть в России. При этом профориентационная работа должна начинаться со школы. "До 2030 года в Оренбургской области планируется создать десять агроклассов. Это хороший задел для подготовки новых поколений специалистов важнейшей для региона и страны отрасли", – сказал он.

https://ria.ru/20250710/natsproekty-2028287521.html

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евгений солнцев, оксана лут, выпускники