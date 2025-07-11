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Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места - РИА Новости, 11.07.2025
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13:57 11.07.2025 (обновлено: 14:29 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/deti-2028558270.html
Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места
Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места - РИА Новости, 11.07.2025
Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента РФ Владимира Путина от всех жителей региона за то, что 70 тысяч детей летом и осенью... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:57:00+03:00
2025-07-11T14:29:00+03:00
общество
белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента РФ Владимира Путина от всех жителей региона за то, что 70 тысяч детей летом и осенью 2024 года были вывезены в безопасные места."Когда тяжелый был период 24-го года, когда Белгород горел, очень многие же принимали решение, что делать с детьми. Тогда я благодарен от имени всех жителей приграничья вам за ваше решение: когда мы 70 тысяч детей за лето и за осень смогли переместить. Родители остались дома и, понимаем, ребенок в безопасности", - сказал Гладков на встрече с президентом.
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белгородская область
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общество, белгородская область, владимир путин
Общество, Белгородская область, Владимир Путин
Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места

Гладков поблагодарил Путина за вывоз белгородских детей летом в безопасные места

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи. 11 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи. 11 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи. 11 июля 2025
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента РФ Владимира Путина от всех жителей региона за то, что 70 тысяч детей летом и осенью 2024 года были вывезены в безопасные места.
"Когда тяжелый был период 24-го года, когда Белгород горел, очень многие же принимали решение, что делать с детьми. Тогда я благодарен от имени всех жителей приграничья вам за ваше решение: когда мы 70 тысяч детей за лето и за осень смогли переместить. Родители остались дома и, понимаем, ребенок в безопасности", - сказал Гладков на встрече с президентом.
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