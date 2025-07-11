https://ria.ru/20250711/deti-2028558270.html

Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места

Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места - РИА Новости, 11.07.2025

Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента РФ Владимира Путина от всех жителей региона за то, что 70 тысяч детей летом и осенью... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:57:00+03:00

2025-07-11T13:57:00+03:00

2025-07-11T14:29:00+03:00

общество

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента РФ Владимира Путина от всех жителей региона за то, что 70 тысяч детей летом и осенью 2024 года были вывезены в безопасные места."Когда тяжелый был период 24-го года, когда Белгород горел, очень многие же принимали решение, что делать с детьми. Тогда я благодарен от имени всех жителей приграничья вам за ваше решение: когда мы 70 тысяч детей за лето и за осень смогли переместить. Родители остались дома и, понимаем, ребенок в безопасности", - сказал Гладков на встрече с президентом.

https://ria.ru/20250711/sluzhby-2028545959.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

общество, белгородская область, владимир путин